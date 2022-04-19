Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики из-за войны россии против Украины — Finance.ua

Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики из-за войны россии против Украины
Всемирный банк снизил свой прогноз роста мировой экономики на 2022 год почти на целый процентный пункт до 3,2% с 4,1%. Как заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, в прогнозе учитываются последствия российского вторжения в Украину.
Малпасс сообщил журналистам на телефонной конференции, что Всемирный банк отреагировал на дополнительный экономический стресс, вызванный войной, предложив новый 15-месячный целевой показатель кризисного финансирования в размере 170 млрд долларов с целью выделить около 50 млрд долларов этого финансирования в течение трех месяцев.
Малпасс сказал, что самым весомым компонентом снижения прогноза роста банка было сокращение на 4,1% в регионе Европы и Центральной Азии, включая Украину, россию и соседние страны.
По словам Малпасса, прогнозы также снижаются для стран с развитой экономикой и многих развивающихся стран из-за скачков цен на продукты питания и энергоносители, вызванные перебоями в поставках, связанными с войной.
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