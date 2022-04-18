Financial Times прогнозирует мировую стагфляцию — Finance.ua

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Financial Times прогнозирует мировую стагфляцию

Сегодня 20:34Мир
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Financial Times прогнозирует мировую стагфляциюFinancial Times прогнозирует мировую стагфляцию
Мировую экономику ожидает стагфляция из-за войны россии в Украине.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Financial Times, совместно с экспертами Брукингского института.
Эксперты отмечают, что большинство стран столкнется с ростом ценового давления, ослаблением ВВП и падением делового и потребительского доверия.
«Нынешний год может стать сложным периодом геополитических перегруппировок, устойчивых сбоев в поставках, а также волатильности на финансовых рынках, причем фоном для этого будет растущее инфляционное давление и отсутствие пространства для маневра в политике», — считает старший научный сотрудник Брукингского института Эсвара Прасада.
Сводный индекс активности показывает существенную потерю импульса к росту с конца 2021 г. в экономиках развитых стран и emerging markets при снижении уровней доверия и спаде на финансовых рынках. Серьезные трудности ждут как США, так и Китай, и Европу, заявил Прасад.
Хотя потребительские расходы в Штатах остаются сильными, а рынок труда вернулся к доковидным условиям, высокая инфляция представляет серьезную проблему для Федеральной резервной системы (ФРС), частью которой является поддержание ценовой стабильности.
В марте инфляция в США достигла 8,5% в годовом выражении, что является максимумом с декабря 1981 года.
Проблемы Китая связаны со стратегией «нулевой толерантности» властей КНР к COVID-19. Карантинные меры, введенные в ряде регионов страны, включая жесткий локдаун в Шанхае, угрожают ослабить потребительские расходы, инвестиции и производство, тогда как ожидаемое смягчение монетарной политики усугубит долгосрочные риски для финансовой стабильности.
В случае Европы серьезным риском для экономики является война в Украине, которая затрагивает ее больше других, а также попытки региона сократить зависимость от экспорта энергоресурсов из россии.
По материалам: Фінансовий клуб
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