Financial Times прогнозирует мировую стагфляцию — Finance.ua

Financial Times прогнозирует мировую стагфляцию

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Financial Times прогнозирует мировую стагфляцию

Мировую экономику ожидает стагфляция из-за войны россии в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Financial Times, совместно с экспертами Брукингского института.

Эксперты отмечают, что большинство стран столкнется с ростом ценового давления, ослаблением ВВП и падением делового и потребительского доверия.

«Нынешний год может стать сложным периодом геополитических перегруппировок, устойчивых сбоев в поставках, а также волатильности на финансовых рынках, причем фоном для этого будет растущее инфляционное давление и отсутствие пространства для маневра в политике», — считает старший научный сотрудник Брукингского института Эсвара Прасада.

Сводный индекс активности показывает существенную потерю импульса к росту с конца 2021 г. в экономиках развитых стран и emerging markets при снижении уровней доверия и спаде на финансовых рынках. Серьезные трудности ждут как США, так и Китай, и Европу, заявил Прасад.

Хотя потребительские расходы в Штатах остаются сильными, а рынок труда вернулся к доковидным условиям, высокая инфляция представляет серьезную проблему для Федеральной резервной системы (ФРС), частью которой является поддержание ценовой стабильности.

В марте инфляция в США достигла 8,5% в годовом выражении, что является максимумом с декабря 1981 года.

Проблемы Китая связаны со стратегией «нулевой толерантности» властей КНР к COVID-19. Карантинные меры, введенные в ряде регионов страны, включая жесткий локдаун в Шанхае, угрожают ослабить потребительские расходы, инвестиции и производство, тогда как ожидаемое смягчение монетарной политики усугубит долгосрочные риски для финансовой стабильности.

В случае Европы серьезным риском для экономики является война в Украине, которая затрагивает ее больше других, а также попытки региона сократить зависимость от экспорта энергоресурсов из россии.

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