Всемирный банк проведет оценку ущерба и потребностей в результате подрыва ГЭС, — Шмыгаль — Finance.ua

Всемирный банк проведет оценку ущерба и потребностей в результате подрыва ГЭС, — Шмыгаль Сегодня 11:29 — Казна и Политика

Всемирный банк проведет оценку ущерба и потребностей в результате подрыва ГЭС, — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел переговоры с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде.

Об этом он сообщил в своем Twitter

По его словам, Всемирный банк в ближайшее время проведет скорую оценку ущерба и потребностей, вызванных подрывом Каховской ГЭС.

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«Поговорили с Анной Бьерде о последствиях разрушения дамбы Каховской ГЭС. Благодарен Всемирному банку за постоянную поддержку Украины», — написал Шмыгаль.

Заметим, ранее Шмыгаль обратился в международные организации и призвал вмешаться и помочь с эвакуацией людей из оккупированных россиянами территорий Херсонской области, страдающих от затопления в результате подрыва Каховской ГЭС.

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Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате разрушения в Херсонской области начались масштабные затопления населенных пунктов. Власти приступили к эвакуации населения из опасных мест.

Позже в Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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