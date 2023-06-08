Всемирный банк проведет оценку ущерба и потребностей в результате подрыва ГЭС, — Шмыгаль — Finance.ua
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Всемирный банк проведет оценку ущерба и потребностей в результате подрыва ГЭС, — Шмыгаль

Казна и Политика
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Всемирный банк проведет оценку ущерба и потребностей в результате подрыва ГЭС, — Шмыгаль
Всемирный банк проведет оценку ущерба и потребностей в результате подрыва ГЭС, — Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел переговоры с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
По его словам, Всемирный банк в ближайшее время проведет скорую оценку ущерба и потребностей, вызванных подрывом Каховской ГЭС.
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«Поговорили с Анной Бьерде о последствиях разрушения дамбы Каховской ГЭС. Благодарен Всемирному банку за постоянную поддержку Украины», — написал Шмыгаль.
Заметим, ранее Шмыгаль обратился в международные организации и призвал вмешаться и помочь с эвакуацией людей из оккупированных россиянами территорий Херсонской области, страдающих от затопления в результате подрыва Каховской ГЭС.
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Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате разрушения в Херсонской области начались масштабные затопления населенных пунктов. Власти приступили к эвакуации населения из опасных мест.
Позже в Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
РБК-Україна
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