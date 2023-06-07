Вода в подтопленных районах может вскоре стать непригодной для использования – Минздрав — Finance.ua

Вода в подтопленных районах может вскоре стать непригодной для использования – Минздрав Сегодня 17:41 — Казна и Политика

Опасные для здоровья вещества со дна Каховского водохранилища и мор рыбы, который начнется через несколько дней, могут сделать непригодной для использования воду в районах, подтопленных в результате взрыва оккупантами дамбы Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«На дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ. Химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок — могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной вследствие подрыва ГЭС страной-террористом», — сообщается в телеграм-канале ведомства.

Также в ближайшие три-пять дней в Херсонской и подтопленных районах Запорожской области из-за стремительного падения уровня воды начнется мор рыбы.

В этой связи жителям пораженных территорий рекомендуют пить только бутылированную или привозную воду, а для приготовления пищи и хозяйственных нужд — брать только из проверенных источников. В противном случае повышается опасность инфекционных заболеваний.

«Река или колодец во дворе больше не являются проверенными источниками воды. Как и водопровод, предназначенный для технических целей. Кипятите или дезинфицируйте другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения», — говорится в сообщении.

Также рекомендуется отказаться от всех продуктов, подтопленных водой (даже от консервации), подвергать термической обработке все продукты, тщательно мыть руки с мылом, не надевать загрязненную одежду без предварительной стирки и дезинфекции.

Кроме того, в Минздраве предостерегают от использования погибшей рыбы. Собирать такую рыбу и употреблять (в том числе и солить или вялить) категорически запрещено — есть риск заболевания ботулизмом.

В настоящее время в пострадавших областях формируются запасы необходимых медицинских препаратов.

Как сообщает Минздрав, на местах уже работают специалисты Центра по контролю и профилактике болезней и отбирают пробы воды из водоемов и колодцев.

Специалисты при необходимости обеспечат средствами для дезинфекции воды и поверхностей владельцев частных домов, подвергшихся подтоплениям. Кроме того, в областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.

«В случае если вы чувствуете боль в животе, рвоту, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не прибегайте к самолечению — немедленно обращайтесь к врачу», — говорится в сообщении.

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Економічна Правда По материалам:

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