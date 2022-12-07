Всемирный банк ожидает роста денежных переводов на 5% в этом году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Всемирный банк ожидает роста денежных переводов на 5% в этом году

Финтех и Карты
13
Всемирный банк ожидает роста денежных переводов на 5% в этом году
Всемирный банк ожидает роста денежных переводов на 5% в этом году
Объем денежных переводов в страны с низкими и средними доходами (СНСД) населения в этом году увеличится на 5% и составит около $626 млрд.
Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка.
Отмечается, что темпы роста замедлились после повышения на 10,2% в 2021 году.
Как говорится в сообщении Всемирного банка, денежные переводы — это жизненно важный источник дохода домохозяйств в СНСД. Они способствуют снижению бедности, улучшают питание и жилищные условия, а также повышают такие показатели, как вес детей при рождении и зачисление в школу детей из неблагополучных семей.
Читайте также
На потоки денежных переводов в развивающиеся регионы в 2022 году повлияло несколько факторов. Открытие экономик принимающих стран на фоне спада пандемии COVID-19 способствовало трудоустройству мигрантов и их способности оказывать поддержку своим семьям на родине.
С другой стороны, рост цен отрицательно сказался на реальных доходах мигрантов.
Денежные переводы в Европу и Среднюю Азию в текущем году, по прогнозу ВБ, увеличились на 10,3% (до $72 млрд), в том числе за счет повышения цен на нефть.
Место для вашей рекламы
Рост показателя в Украине оценивается в 2%, что ниже предыдущего прогноза, поскольку средства для украинцев были отправлены в те страны, которые их приняли.
По оценке ВБ, объем денежных переводов в страны Латинской Америки и Карибского бассейна вырос на 9,3% (до $142 млрд), южной части Азии — на 3,5% (до $163 млрд), Ближнего Востока и Северной Африки — на 2, 5% (до $63 млрд), восточной части Азии и Тихоокеанского региона — на 0,7% (до $134 млрд), государства Африки, расположенные к югу от Сахары, — на 5,2% (до $53 млрд).
В 2022 году впервые одна страна — Индия — зафиксирует годовой объем переводов выше отметки в $100 млрд, отмечается в отчете ВБ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.