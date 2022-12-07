Всемирный банк ожидает роста денежных переводов на 5% в этом году — Finance.ua

Всемирный банк ожидает роста денежных переводов на 5% в этом году Сегодня 20:23 — Финтех и Карты

Всемирный банк ожидает роста денежных переводов на 5% в этом году

Объем денежных переводов в страны с низкими и средними доходами (СНСД) населения в этом году увеличится на 5% и составит около $626 млрд.

Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка.

Отмечается, что темпы роста замедлились после повышения на 10,2% в 2021 году.

Как говорится в сообщении Всемирного банка, денежные переводы — это жизненно важный источник дохода домохозяйств в СНСД. Они способствуют снижению бедности, улучшают питание и жилищные условия, а также повышают такие показатели, как вес детей при рождении и зачисление в школу детей из неблагополучных семей.

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На потоки денежных переводов в развивающиеся регионы в 2022 году повлияло несколько факторов. Открытие экономик принимающих стран на фоне спада пандемии COVID-19 способствовало трудоустройству мигрантов и их способности оказывать поддержку своим семьям на родине.

С другой стороны, рост цен отрицательно сказался на реальных доходах мигрантов.

Денежные переводы в Европу и Среднюю Азию в текущем году, по прогнозу ВБ, увеличились на 10,3% (до $72 млрд), в том числе за счет повышения цен на нефть.

Рост показателя в Украине оценивается в 2%, что ниже предыдущего прогноза, поскольку средства для украинцев были отправлены в те страны, которые их приняли.

По оценке ВБ, объем денежных переводов в страны Латинской Америки и Карибского бассейна вырос на 9,3% (до $142 млрд), южной части Азии — на 3,5% (до $163 млрд), Ближнего Востока и Северной Африки — на 2, 5% (до $63 млрд), восточной части Азии и Тихоокеанского региона — на 0,7% (до $134 млрд), государства Африки, расположенные к югу от Сахары, — на 5,2% (до $53 млрд).

В 2022 году впервые одна страна — Индия — зафиксирует годовой объем переводов выше отметки в $100 млрд, отмечается в отчете ВБ.

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