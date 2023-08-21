Всемирный банк оценивает потери энергосектора Украины около $11 млрд, — Галущенко
Всемирный банк оценивает потери энергосектора Украины в результате полномасштабной войны примерно в $11 млрд, и это только предварительная оценка, ведь враг продолжает прицельные обстрелы.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время круглого стола с представителями Business Council for International Understanding и ведущими американскими компаниями, передает пресс-служба украинского ведомства.
«Около 50% наших энергетических объектов подверглись атакам. Мы проводим восстановительные работы и стремимся не просто отстроить энергосектор, а превратить Украину в современный европейский энергетический хаб», — отметил он.
Галущенко подчеркнул, что для укрепления устойчивости и стабильности энергосистемы реализуется курс на децентрализацию генерации. Инструменты для достижения целей — наращивание мощностей возобновляемой энергетики, в частности солнечной и ветровой генерации, а также использование газовых турбин. Важным направлением является внедрение технологий хранения энергии, которые позволят интегрировать в украинскую энергосистему больше источников возобновляемой энергии.
Он также добавил, что Украина нуждается в высоковольтном оборудовании, которое в значительной степени пострадало от российских обстрелов, подчеркнув потенциал для производства такого оборудования в Украине.
Министр также отметил перспективы сотрудничества в сфере газодобычи, газовых хранилищ, развития водородных технологий, малых модульных реакторов, умных сетей.
Галущенко пригласил американские компании к сотрудничеству по соответствующим направлениям.
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