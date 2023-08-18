В Украине потребление электроэнергии достигло рекорда: понадобилась помощь партнеров — Finance.ua

В Украине потребление электроэнергии достигло рекорда: понадобилась помощь партнеров Сегодня 19:45 — Энергетика

В Украине на этой неделе было зафиксировано рекордное потребление электроэнергии, поэтому из Румынии осуществлялась аварийная помощь.

Как отметили в КМВА, для энергосистемы, которая восстанавливается после массированных ракетных и дроновых обстрелов россиян, это вызов. Многие энергоблоки все еще в ремонте, поэтому ресурсы для покрытия потребления существенно ограничены.

«Вчера, 16 августа, потребление электроэнергии было самым высоким летом! Поэтому для покрытия расходов Укрэнерго пришлось брать аварийную помощь из Европы», — говорится в сообщении.

В КМВА обратились к гражданам с просьбой экономно потреблять электроэнергию, особенно в период пиковых нагрузок — с 16:00 до 23:00:

выключите кондиционер, вместо него используйте менее мощный вентилятор;

перенесите использование электроприборов на утро или ночь;

не включайте приборы одновременно, пользуйтесь ими поочередно;

выключайте свет, выходя из помещения.

УНІАН По материалам:

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