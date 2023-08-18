В Украине потребление электроэнергии достигло рекорда: понадобилась помощь партнеров — Finance.ua
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В Украине потребление электроэнергии достигло рекорда: понадобилась помощь партнеров

Энергетика
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В Украине на этой неделе было зафиксировано рекордное потребление электроэнергии, поэтому из Румынии осуществлялась аварийная помощь.
Как отметили в КМВА, для энергосистемы, которая восстанавливается после массированных ракетных и дроновых обстрелов россиян, это вызов. Многие энергоблоки все еще в ремонте, поэтому ресурсы для покрытия потребления существенно ограничены.
«Вчера, 16 августа, потребление электроэнергии было самым высоким летом! Поэтому для покрытия расходов Укрэнерго пришлось брать аварийную помощь из Европы», — говорится в сообщении.
В КМВА обратились к гражданам с просьбой экономно потреблять электроэнергию, особенно в период пиковых нагрузок — с 16:00 до 23:00:
  • выключите кондиционер, вместо него используйте менее мощный вентилятор;
  • перенесите использование электроприборов на утро или ночь;
  • не включайте приборы одновременно, пользуйтесь ими поочередно;
  • выключайте свет, выходя из помещения.
По материалам:
УНІАН
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