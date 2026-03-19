Всего 4 категории украинцев смогут приватизировать жилье — новые правила

Приватизация жилья
Правительство Украины готовит новую модель жилищной политики, которая ограничит бесплатную приватизацию государственного жилья для большинства граждан и внедрит альтернативные механизмы обеспечения жильем. Части категорий населения оставят право на приватизацию, а другим жилье будут предоставлять в пользование с возможностью социальной аренды или выкупа.
Запрет на приватизацию для отдельных категорий начнет действовать через год после завершения военного положения. Поэтому это не повлияет на украинцев, которые сейчас в процессе оформления, рассказала председатель парламентского комитета по организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства Елена Шуляк.

Кто будет иметь право на приватизацию жилья после изменений

После введения новых правил право на бесплатную приватизацию оставят только для четырех категорий:
  • военнослужащие и их семьи;
  • работники ГСЧС;
  • представители Национальной полиции;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
Для всех остальных граждан приватизацию прекратят. Ранее доступное для оформления жилье будут предоставлять только в пользование без права безвозмездного выкупа, отмечается на портале Верховной Рады.

Почему приватизацию ограничат для большинства украинцев

Шуляк объяснила этот шаг.
«Приватизация жилья идет с 90-х годов, и за это время большинство граждан уже воспользовалось этим правом. Сейчас можно по-разному относиться к приватизации, которая проходила в постсоветский период. Кто-то приватизировал себе небольшую 1-комнатную квартиру где-то на окраине города, кто-то приватизировал 3-х комнатную квартиру в центре, а кто-то вообще ничего. То есть, принцип справедливости уже тогда был нарушен», — отметила она.
Кроме того, нередки случаи двойной приватизации или оформления жилья гражданами с высокими доходами, которые могли бы купить его самостоятельно.
Какую альтернативу предлагают вместо приватизации

Новая модель предусматривает развитие системы социального жилья, которое станет отдельным сегментом рынка. Основные механизмы:
  • социальная аренда со стоимостью, зависящей от доходов человека;
  • аренда с правом выкупа, позволяющая постепенно оплачивать жилье и впоследствии стать его владельцем.

Какое значение будут иметь операторы социального жилья

Из-за масштабных разрушений потребность в жилье резко возросла: по оценкам Всемирного банка, общий ущерб составляет 588 млрд долларов, из которых около 90 млрд нужно на восстановление жилищного сектора.
Новый законопроект предлагает создать фонд социального жилья и ввести операторов жилья.
«Операторы социального жилья будут работать по европейской модели как неприбыльные организации. Они будут строить жилье, управлять им и предоставлять его в аренду социально уязвимым категориям. Средства внутри системы будут направляться на расширение жилищного фонда», — написала Елена Шуляк в соцсетях.
Операторы могут привлекать гранты, кредиты и международное финансирование, получать льготы на земельные участки и подключение к инженерным сетям.
По материалам:
Телеканал 24
