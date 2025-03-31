Всего 3% предпринимателей положительно оценивают экономическую политику правительства, — исследование Сегодня 13:05

Всего 3% предпринимателей положительно оценивают экономическую политику правительства, — исследование

Всего 3% украинских предпринимателей позитивно оценивают экономическую политику правительства. При этом большинство занимает нейтральную позицию.

Об этом свидетельствуют данные исследования Института экономических исследований (ИЭИ), озвученные во время мероприятия «Деловой климат в Украине в уязвимые времена», организованного ИЭИ и Офисом Liaison в Брюсселе.

По словам старшего научного сотрудника ИЭИ Евгения Ангела, уровень положительных оценок экономической политики правительства в феврале 2025 года достиг исторического минимума — всего 3% предпринимателей одобряют действия правительства. В то же время, более 20% бизнесов негативно оценивают его деятельность, а подавляющее большинство (66%) придерживается нейтральной позиции.

Как показало исследование, еще в начале полномасштабного вторжения нейтральную позицию занимали 40% предпринимателей, но за 3 года войны этот показатель вырос до 66%. А негативные оценки были особенно высокими в 2024 году, когда доля недовольных предпринимателей достигла 30%, а сегодня остается на уровне выше 20%.

Проблемы бизнесов в Украине

Разные группы бизнеса сталкиваются с общими проблемами, но их приоритеты отличаются. Например, среди позитивно оценивающих экономическую политику правительства главным препятствием является опасность ведения деятельности (69%). Предприятия с нейтральными оценками чаще всего отмечают нехватку персонала (68%). Те же, кто негативно оценивает правительство, прежде всего жалуются на рост цен (59%).

«Этот набор проблем общий для всех, но их приоритетность отличается в зависимости от отношения к правительству», — отметил Ангел.

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Исследование также демонстрирует, что хотя проблемы коррупции и давления со стороны проверительных и правоохранительных органов традиционно не являются основными препятствиями для бизнеса, предприятия с негативной оценкой правительства чаще отмечают эти факторы, а также нехватку оборотных средств и логистические проблемы.

К тому же, эти компании чаще сталкивались с сокращением производства (37,8%) и падением продаж (40,8%), а их прогнозы относительно дальнейшего развития были менее оптимистичными, чем у бизнесов с нейтральной или позитивной оценкой правительства.

Телеканал 24 По материалам:

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