В Киеве выбрали инфлюэнсера года инвестиционного рынка — Finance.ua

В Киеве выбрали инфлюэнсера года инвестиционного рынка
28 марта в Киеве проходило награждение за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2025. На церемонии выбрали и инфлюэнсера года инвестиционного рынка.
Победительница была выбрана среди 14 участников.
«Золото» получила основательница школы финансов BY finance Юлия Баткалова. Юлия является инвестором с практикой, финансовым экспертом программы «Утро дома», телеканала ДІМ.
В 2024 году школа BY finance получила звание «Лучший образовательный проект в инвестициях» FinAwards, а также «Лучший социально-ответственный/благотворительный инвестиционный проект» FinBloggerAward. Также Юлия Баткалова получила звание «Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер» FinBloggerAward.
Кто еще вошел в тройку призеров:
«Серебро» в этой номинации получил Дмитрий Карпиловский. Он профессиональный full-time инвестор, основатель крупнейшего сообщества инвесторов в Украине — УкрИнвестКлуб, инфлюэнсер года инвестиционного рынка 2024 года, Акула инвестиционного рынка 2024 года, эксперт по доходной недвижимости.
«Бронза» — у Андрея Журжия, основателя и СЕО инвестиционной REIT-компании Inzhur, инвестора, юриста, управляющего многомиллиардными активами украинских инвесторов.
Справка Finance.ua:
- FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;
- каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
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