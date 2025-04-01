В Киеве выбрали инфлюэнсера года инвестиционного рынка — Finance.ua

В Киеве выбрали инфлюэнсера года инвестиционного рынка Сегодня 22:30 — Личные финансы

28 марта в Киеве проходило награждение за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2025. На церемонии выбрали и инфлюэнсера года инвестиционного рынка.

Победительница была выбрана среди 14 участников.

«Золото» получила основательница школы финансов BY finance Юлия Баткалова. Юлия является инвестором с практикой, финансовым экспертом программы «Утро дома», телеканала ДІМ.

На фото: Юлия Баткалова получает награду от СЕО Treeum Валерии Луневой

В 2024 году школа BY finance получила звание «Лучший образовательный проект в инвестициях» FinAwards, а также «Лучший социально-ответственный/благотворительный инвестиционный проект» FinBloggerAward. Также Юлия Баткалова получила звание «Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер» FinBloggerAward.

Кто еще вошел в тройку призеров:

«Серебро» в этой номинации получил Дмитрий Карпиловский. Он профессиональный full-time инвестор, основатель крупнейшего сообщества инвесторов в Украине — УкрИнвестКлуб, инфлюэнсер года инвестиционного рынка 2024 года, Акула инвестиционного рынка 2024 года, эксперт по доходной недвижимости.

«Бронза» — у Андрея Журжия, основателя и СЕО инвестиционной REIT-компании Inzhur, инвестора, юриста, управляющего многомиллиардными активами украинских инвесторов.

Справка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;

каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

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