Определили лучшего руководителя маркетинга в МФО: FinAwards 2025 — Finance.ua
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Определили лучшего руководителя маркетинга в МФО: FinAwards 2025

Фондовый рынок
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На церемонии награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2025, которая состоялась в Киеве 28 марта, среди других номинаций выбрали и лучшего руководителя маркетинга (категория МФО) .
В этой номинации приняли участие пять руководителей маркетинга МФО, благодаря чьим идеям компании достигли хороших показателей в 2024 году.
«Золото» в этой категории досталось директору департамента маркетинга и продаж Moneyveo Серафиме Олиной.
На фото: руководительница Медиа бизнеса Treeum Надежда Квитка вручает награду Серафиме Олиной
На фото: руководительница Медиа бизнеса Treeum Надежда Квитка вручает награду Серафиме Олиной
Успехи компании с участием Серафимы Олиной:
  • в компании провели успешный запуск программы лояльности для постоянных клиентов Кешбэк от Moneyveo, за 4 месяца присоединилось более 5 тыс. клиентов.
  • запустили всеукраинскую новогоднюю кампанию «Плавим ставки: дадим самую низкую или компенсируем» на радио и в интернете с привлечением более 2 тыс. клиентов.
  • команда демонстрирует современный подход к маркетинговым исследованиям: запуск системы фокус-групп с помощью искусственного интеллекта — обучение ИИ целевым портретам клиентов.
Второе место заняла Юлия Морарь, СМО Credit7.
Под руководством Юлии уровень удовлетворенности обслуживанием клиентов повысился на 20%, достигнув 90% положительных отзывов. Доля клиентов, которые внесли платежи по графику и выбрали более длительное пользование кредитными продуктами, выросла на 36%, что свидетельствует о повышении лояльности.
Также под руководством Юлии была сформирована команда маркетинга, успешно подготовившая, настроившая и запустившая проект Credito365.co в Колумбии, что позволило компании выйти на новый рынок и адаптировать продукт к местным условиям. В 2024 году было запущено приложение Credit7 на платформе AppStore.
На третьем месте — директор по маркетингу CreditKasa Виталий Соловьев.
Он и его команда провели несколько продуктовых экспериментов на брендах CreditKasa/Credos. Построили модели предсказания оттока с помощью АІ.
Также сделали полный рестайлинг бренда «НаВсе», включая UX/UI элементы сайта и личного кабинета. Обеспечили стимулирование пользования подборами кредитной линии, которыми за 2024 год воспользовались более 160 тысяч клиентов.
Справка Finance.ua:
  • FinAwords — это ежегодная премия, отмечающая достижения в финансовой сфере Украины;
  • среди номинантов ведущие банки, МФО, страховые компании и финтех-проекты;
  • организаторы премии — авторитетные финансовые медиа Finance.ua и Минфин.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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