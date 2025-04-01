Определили лучшего руководителя маркетинга в МФО: FinAwards 2025 — Finance.ua

Определили лучшего руководителя маркетинга в МФО: FinAwards 2025 Сегодня 21:30 — Фондовый рынок

. На церемонии награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2025, которая состоялась в Киеве 28 марта, среди других номинаций выбрали и лучшего руководителя маркетинга (категория МФО)

В этой номинации приняли участие пять руководителей маркетинга МФО, благодаря чьим идеям компании достигли хороших показателей в 2024 году.

«Золото» в этой категории досталось директору департамента маркетинга и продаж Moneyveo Серафиме Олиной.

На фото: руководительница Медиа бизнеса Treeum Надежда Квитка вручает награду Серафиме Олиной

Успехи компании с участием Серафимы Олиной:

в компании провели успешный запуск программы лояльности для постоянных клиентов Кешбэк от Moneyveo, за 4 месяца присоединилось более 5 тыс. клиентов.

запустили всеукраинскую новогоднюю кампанию «Плавим ставки: дадим самую низкую или компенсируем» на радио и в интернете с привлечением более 2 тыс. клиентов.

команда демонстрирует современный подход к маркетинговым исследованиям: запуск системы фокус-групп с помощью искусственного интеллекта — обучение ИИ целевым портретам клиентов.

Второе место заняла Юлия Морарь, СМО Credit7.

Под руководством Юлии уровень удовлетворенности обслуживанием клиентов повысился на 20%, достигнув 90% положительных отзывов. Доля клиентов, которые внесли платежи по графику и выбрали более длительное пользование кредитными продуктами, выросла на 36%, что свидетельствует о повышении лояльности.

Также под руководством Юлии была сформирована команда маркетинга, успешно подготовившая, настроившая и запустившая проект Credito365.co в Колумбии, что позволило компании выйти на новый рынок и адаптировать продукт к местным условиям. В 2024 году было запущено приложение Credit7 на платформе AppStore.

На третьем месте — директор по маркетингу CreditKasa Виталий Соловьев.

Он и его команда провели несколько продуктовых экспериментов на брендах CreditKasa/Credos. Построили модели предсказания оттока с помощью АІ.

Также сделали полный рестайлинг бренда «НаВсе», включая UX/UI элементы сайта и личного кабинета. Обеспечили стимулирование пользования подборами кредитной линии, которыми за 2024 год воспользовались более 160 тысяч клиентов.

Справка Finance.ua:

FinAwords — это ежегодная премия, отмечающая достижения в финансовой сфере Украины;

среди номинантов ведущие банки, МФО, страховые компании и финтех-проекты;

организаторы премии — авторитетные финансовые медиа Finance.ua и Минфин.

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