Компания Илона Маска запустила первый пилотируемый полет над полюсами Земли — Finance.ua

Компания Илона Маска запустила первый пилотируемый полет над полюсами Земли 02.04.2025, 00:04 — Технологии&Авто

Компания Илона Маска запустила первый пилотируемый полет над полюсами Земли

Компания SpaceX совершила первый в истории космический полет с пролетом над полюсами Земли. Миссия стартовала 31 марта с площадки NASA во Флориде на ракете Falcon 9.

Об этом сообщает компания.

Корабль Crew Dragon Resilience вышел на полярную орбиту с экипажем из четырех новичков:

Чун Ван (Мальта) — командир миссии;

Яннике Миккельсен (Норвегия) — командир корабля;

Рабеа Рогге (Германия) — пилот;

Эрик Филлипс (Австралия) — медицинский офицер.

После старта первая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане. Спустя 10 минут корабль Resilience вышел на орбиту. Теперь экипаж будет в течение 3−5 дней наблюдать за Землей.

First views of Earth's polar regions from Dragon pic.twitter.com/3taP34zCeN — SpaceX (@SpaceX) April 1, 2025

Экипаж Fram 2 проведет 22 научных эксперимента, в частности первое выращивание грибов в космосе, получение первых рентгеновских снимков человеческого тела на орбите и исследование влияния микрогравитации на мышечную систему человека. В конце экспедиции космонавты откажутся от помощи после посадки, чтобы исследовать влияние гравитации после космического полета.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.