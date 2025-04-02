Компания Илона Маска запустила первый пилотируемый полет над полюсами Земли — Finance.ua

Компания Илона Маска запустила первый пилотируемый полет над полюсами Земли
Компания SpaceX совершила первый в истории космический полет с пролетом над полюсами Земли. Миссия стартовала 31 марта с площадки NASA во Флориде на ракете Falcon 9.
Об этом сообщает компания.
Корабль Crew Dragon Resilience вышел на полярную орбиту с экипажем из четырех новичков:
- Чун Ван (Мальта) — командир миссии;
- Яннике Миккельсен (Норвегия) — командир корабля;
- Рабеа Рогге (Германия) — пилот;
- Эрик Филлипс (Австралия) — медицинский офицер.
После старта первая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане. Спустя 10 минут корабль Resilience вышел на орбиту. Теперь экипаж будет в течение 3−5 дней наблюдать за Землей.
First views of Earth's polar regions from Dragon pic.twitter.com/3taP34zCeN— SpaceX (@SpaceX) April 1, 2025
Экипаж Fram2 проведет 22 научных эксперимента, в частности первое выращивание грибов в космосе, получение первых рентгеновских снимков человеческого тела на орбите и исследование влияния микрогравитации на мышечную систему человека. В конце экспедиции космонавты откажутся от помощи после посадки, чтобы исследовать влияние гравитации после космического полета.
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