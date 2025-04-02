Компания Илона Маска запустила первый пилотируемый полет над полюсами Земли — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Компания Илона Маска запустила первый пилотируемый полет над полюсами Земли

Технологии&Авто
16
Компания Илона Маска запустила первый пилотируемый полет над полюсами Земли
Компания Илона Маска запустила первый пилотируемый полет над полюсами Земли
Компания SpaceX совершила первый в истории космический полет с пролетом над полюсами Земли. Миссия стартовала 31 марта с площадки NASA во Флориде на ракете Falcon 9.
Об этом сообщает компания.
Корабль Crew Dragon Resilience вышел на полярную орбиту с экипажем из четырех новичков:
  • Чун Ван (Мальта) — командир миссии;
  • Яннике Миккельсен (Норвегия) — командир корабля;
  • Рабеа Рогге (Германия) — пилот;
  • Эрик Филлипс (Австралия) — медицинский офицер.
После старта первая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане. Спустя 10 минут корабль Resilience вышел на орбиту. Теперь экипаж будет в течение 3−5 дней наблюдать за Землей.
Экипаж Fram2 проведет 22 научных эксперимента, в частности первое выращивание грибов в космосе, получение первых рентгеновских снимков человеческого тела на орбите и исследование влияния микрогравитации на мышечную систему человека. В конце экспедиции космонавты откажутся от помощи после посадки, чтобы исследовать влияние гравитации после космического полета.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems