Всего 1% заявок на єОселю получили льготные кредиты — Finance.ua

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Всего 1% заявок на єОселю получили льготные кредиты

Кредит&Депозит
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Всего 1% заявок на єОселю получили льготные кредиты
Всего 1% заявок на єОселю получили льготные кредиты
Программа єОселя работает уже почти 1,5 года и за это время зафиксировано около 600 тысяч заявок на льготную ипотеку. Однако кредит получает всего 1% от поданных заявлений.
Об этом свидетельствует статистика, собранная «Опендатаботом». Рассказываем подробности.
576 303 заявки было подано украинцами на льготное кредитование жилья за полтора года работы программы єОселя. Только по 1% от поданных заявок получили кредиты. 7605 кредитов на сумму свыше 11,6 млрд грн было выдано по состоянию на конец февраля 2024 года.

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Пока только 1 заявка из 76 поданных получает кредитование жилья по программе єОселя.
Всего по программе єОселя работают 7 банков. Пять из которых государственные — Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Сенс банк и два с частным капиталом — Глобус и Скай банк.
Всего 1% заявок на єОселю получили льготные кредиты
Чаще всего льготные кредиты на жилье выдают в Ощадбанке — 44% или почти каждый второй выданный кредит.
97% всех выданных кредитов приходится на 3 банка: Ощадбанк (44%), ПриватБанк (30%) и Укргазбанк (23%).
Всего 1% заявок на єОселю получили льготные кредиты
Средняя сумма кредита по программе єОселя составляет 1,5 млн грн. Большинство же кредитов — почти половину или 45% — выдают в Киеве и Киевской области.

Справка Finance.ua:

  • банки Украины в январе выдали 676 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд гривен;
  • во время войны изменился портрет типичного ипотечного заемщика — за кредитами все чаще обращаются молодые семьи без детей. До войны ситуация была обратная;
  • Кстати, жилищный сертификат єВідновлення отныне можно использовать для приобретения жилья в сочетании с государственной программой льготной ипотеки єОселя.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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