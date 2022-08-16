ВР запретила снижать выплаты будущим пенсионерам из-за уменьшения дохода во время войны — Finance.ua

ВР запретила снижать выплаты будущим пенсионерам из-за уменьшения дохода во время войны Сегодня 12:45 — Казна и Политика

ВР запретила снижать выплаты будущим пенсионерам из-за уменьшения дохода во время войны

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк сообщил, что парламент принял закон о недопущении снижения коэффициента заработной платы при расчете пенсий физическим лицам за месяцы частичного уменьшения дохода на период военного положения.

Об этом Железняк написал у себя в Telegram.

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Он уточнил, что за принятие законопроекта № 7453 проголосовал 291 народный депутат.

В записке объяснения указано, что украинцам не могут снизить коэффициент заработной платы при расчете пенсий за те месяцы, когда их доход частично уменьшился в связи с действием военного положения, введенного в Украине в соответствии с законом О правовом режиме военного положения.

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