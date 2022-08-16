Будет ли повышение пенсий в 2023 году: в правительстве дали ответ — Finance.ua
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Будет ли повышение пенсий в 2023 году: в правительстве дали ответ

Казна и Политика
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Будет ли повышение пенсий в 2023 году: в правительстве дали ответ
Будет ли повышение пенсий в 2023 году: в правительстве дали ответ, www.freepik.com
На 2022 год плановое повышение пенсий заложено в бюджет и состоится — это неоднократно подчеркивали в правительстве. Но открытым остается вопрос, стоит ли ждать его, в частности индексации в следующем году — после значительного падения экономики, вызванного развязанной россиянами против Украины войной? Министр финансов Украины Сергей Марченко успокаивает — такая индексация будет. Но еге объемы и механизмы пока не определены.
В интервью «РБК-Украина» он сослался на то, что закон требует проведения индексации пенсионных выплат в марте. Однако, по словам Марченко, в целом ее проведение будет рассматриваться более детально.
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«Если бы не было войны, этот вопрос даже не обсуждался бы. Но поскольку у нас достаточно сложный бюджет, сложная ситуация... Я надеюсь, что мы найдем мудрое решение», — сказал он.
Марченко также анонсировал пересмотр и оптимизацию расходов в госбюджете-2023. Его он назвал, с одной стороны, сложным, ведь сейчас сложно оценить многие макропоказатели и другие важные нюансы, а с другой — простым.
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«Потому что мы должны профинансировать пенсии пенсионерам, зарплаты медикам, педагогам, социальную защиту граждан, выплаты внутренне перемещенным лицам и средства на военную кампанию, армию. Все», — сказал глава Минфина.
Ключевой задачей правительства он назвал нахождение средств, чтобы профинансировать дефицит бюджета. По его словам, к этому будут привлекаться страны-партнеры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеграф
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