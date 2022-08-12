Пенсии украинцам снова пересчитают: кто получит надбавку в 660 грн — Finance.ua
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Пенсии украинцам снова пересчитают: кто получит надбавку в 660 грн

Личные финансы
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Пенсии украинцам снова пересчитают: кто получит надбавку в 660 грн
Пенсии украинцам снова пересчитают: кто получит надбавку в 660 грн
В Украине пенсии в 2022 году проиндексируют в декабре. В результате максимальный размер выплаты увеличится на 660 грн — на него могут претендовать украинцы, имеющие полный стаж и получавшие зарплату примерно в 7 раз выше средней.
Как пишет Obozrevatel, повышение пенсий произойдет также и в октябре. Украинцы, достигшие 70 лет, смогут рассчитывать на минимальный размер выплаты на уровне не менее 3 тыс. грн.
При этом в декабре состоится повышение прожиточного минимума для украинцев, утративших трудоспособность. Минимальная пенсия в результате увеличится с 2027 до 2094 грн, а максимальная — с 20 270 до 20 930 грн (или на 660 грн).
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Средняя пенсия в Украине уже составляет 4437 грн, при этом большинство украинцев получают с 2001 до 3000 грн (по состоянию на 1 июля). Единственная категория, которая может претендовать на действительно достаточный размер пенсий — судьи. Подробные отчеты ПФУ перестали публиковать на своем сайте с 1 января, однако уже на тот момент они в среднем получали более 90 тыс. грн в месяц.
По оценкам НБУ, уровень инфляции в 2022-м составит 31%. При этом подорожание продуктов будет еще более весомым. Отдельно по категориям рост цен НБУ не оценивал, однако с учетом данных Госстата отдельные продукты питания подорожают более чем на 50%.

Справка Finance.ua:

  • украинцам разрешат самостоятельно увеличивать сумму единого социального взноса для увеличения пенсионных выплат в будущем. Над разработкой этой программы уже работают в Министерстве социальной политики.
  • Министерство социальной политики планирует вернуться к вопросу введения второго, накопительного уровня пенсионной системы в Украине;
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По материалам:
Обозреватель
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