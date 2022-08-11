Пенсионный фонд имеет проблемы с наполнением — Finance.ua

Пенсионный фонд имеет проблемы с наполнением Сегодня 11:36 — Казна и Политика

Пенсионный фонд Украины испытывает проблемы с наполнением в связи с войной.

Об этом заявил заместитель главы Министерства социальной политики Виталий Музыченко во время телемарафона.

По его словам, помогают разрешать проблему международные доноры.

«Пенсионный фонд испытывает проблемы с наполнением — они не катастрофические, и на этом этапе международные доноры помогают с финансированием расходной части, и частично пенсионное обеспечение финансируется как раз за счет поддержки международных доноров. Мы все понимаем, в какой экономической ситуации на сегодняшний день пребывает наше государство, как на войну реагирует рынок труда, каким образом на сегодняшний день меняются и заработные платы, и фонд труда. Все это имеет последствием и те отчисления, которые производятся в Пенсионный фонд. Поэтому чуда ждать не стоит», — подчеркнул Музыченко.

Несмотря на это, обязательства перед пенсионерами государство выполняет.

«Мы делаем все, что можем. Напомню, что в этом году нам удалось и проиндексировать пенсии, и обеспечить их выплату в должном размере. Последнее их повышение было в связи с поднятием прожиточного минимума с 1 июля. Да, это не колоссально большие суммы, но это дает нам возможность стабильно и ритмично финансировать наши обязательства и реагировать хоть как-то на те инфляционные процессы, которые есть в нашем государстве», — отметил заместитель министра соцполитики.

Как сообщают в Пенсионном фонде, доходы фонда за январь-июль текущего года составили 324,5 млрд грн, что на 36,6 млрд грн превышает доходы за аналогичный период в прошлом году. 216,4 млрд грн — это собственные доходы ПФУ (часть единого взноса и другие), 108,1 млрд грн — это средства госбюджета на финансирование пенсионных и других выплат.

С начала войны поступления от единого социального взноса постепенно увеличиваются — если в марте такой доход составил всего 24,5 млрд грн, то в июле — это уже 30,7 млрд грн. Несмотря на это, план поступлений все еще не выполняется — вместо запланированных 201 млрд грн поступлений по ЕСВ Пенсионный фонд пополнился лишь на 198,2 млрд грн.

Соціальна інформаційна платформа По материалам:

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