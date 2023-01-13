ВР упростила регистрацию физлиц в реестре налогоплательщиков — Finance.ua

ВР упростила регистрацию физлиц в реестре налогоплательщиков Сегодня 16:51 — Личные финансы

ВР упростила регистрацию физлиц в реестре налогоплательщиков

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4366 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг), который может существенно упростить регистрацию физических лиц в реестре налогоплательщиков.

Действующая редакция Налогового кодекса предусматривает, что физическое лицо-налогоплательщик (как резидент, так и не резидент), для которого ранее не формировалась учетная карточка налогоплательщика и которая не включена в Государственный реестр, обязана лично или через законного представителя или уполномоченное лицо подать соответствующему контролирующему органу учетную карточку физического лица — налогоплательщика, являющегося одновременно заявлением для регистрации в Государственном реестре, и предъявить документ, удостоверяющий личность.

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При этом физическое лицо — налогоплательщик, которое по своим религиозным убеждениям отказывается от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, обязано лично предоставить соответствующему контролирующему органу уведомление и документы для обеспечения его учета по фамилии, имени, отчеству и серии и номером паспорта, а также предъявить паспорт.

Что изменится?

Закон же предлагает дополнить статью 70 Налогового кодекса новым абзацем такого содержания: «Учетная карточка физического лица — налогоплательщика может быть подана (соответствующему контролирующему органу, то есть налоговой) в электронной форме средствами электронных коммуникаций с соблюдением требований законодательства в сфере электронных доверительных услуг, электронного документа, предоставления публичных (электронных публичных) услуг».

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