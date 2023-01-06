В «Дії» теперь можно получить выписку из Единого государственного реестра — Finance.ua
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В «Дії» теперь можно получить выписку из Единого государственного реестра

Личные финансы
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В «Дії» теперь можно получить выписку из Единого государственного реестра
В «Дії» теперь можно получить выписку из Единого государственного реестра
В приложении «Дія» появилась возможность получить выписку из Единого государственного реестра (ЕГР).
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Зачем этот документ? Выписка из ЕГР подтверждает владение бизнесом, а также содержит информацию о деятельности компании. Он необходим, например, при подписании договоров или для получения услуг в банках.
Ранее выписку получали офлайн у регистратора, нотариуса или в ЦПАУ. Нужно было оплатить админсбор и ждать сутки.
Сроки и стоимость. Теперь на портале «Дія» этот документ можно получить через несколько минут. Он обойдется в 100 гривен вместо 130.
Также в приложении «Дія» можно получить справку из Государственного реестра вещных прав. Она подтверждает право собственности на квартиру, дом или земельный участок.
По материалам:
Finance.ua
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