В «Дії» теперь можно получить выписку из Единого государственного реестра — Finance.ua

В «Дії» теперь можно получить выписку из Единого государственного реестра Сегодня 10:21 — Личные финансы

В «Дії» теперь можно получить выписку из Единого государственного реестра

В приложении «Дія» появилась возможность получить выписку из Единого государственного реестра (ЕГР).

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Зачем этот документ? Выписка из ЕГР подтверждает владение бизнесом, а также содержит информацию о деятельности компании. Он необходим, например, при подписании договоров или для получения услуг в банках.

Ранее выписку получали офлайн у регистратора, нотариуса или в ЦПАУ. Нужно было оплатить админсбор и ждать сутки.

Сроки и стоимость. Теперь на портале «Дія» этот документ можно получить через несколько минут. Он обойдется в 100 гривен вместо 130.

Также в приложении «Дія» можно получить справку из Государственного реестра вещных прав. Она подтверждает право собственности на квартиру, дом или земельный участок.

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