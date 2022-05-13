ВР приняла закон о работе частных исполнителей во время военного положения — Finance.ua

ВР приняла закон о работе частных исполнителей во время военного положения

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ВР приняла закон о работе частных исполнителей во время военного положения

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы, касающиеся деятельности частных исполнителей во время военного положения.

Проект № 7317 поддержали 318 народных депутатов.

«Принятие закона позволит обеспечить надлежащую организацию деятельности по принудительному исполнению решений органами государственной исполнительной службы и частными исполнителями во время действия военного положения и будет способствовать защите национальных интересов в связи с военной агрессией российской федерации, обеспечению законных интересов юридических лиц, конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях военного положения», — говорится в пояснительной записке.

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Законопроект предусматривает, что квалификационный экзамен частного исполнителя проводится при наличии технической возможности для его проведения; плановые и внеплановые проверки деятельности частных исполнителей в этот период не проводятся. Деятельность частного исполнителя может быть остановлена сроком на три месяца на основании приказа Министерства юстиции, и т.д.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о бесперебойном производстве и поставках сельскохозяйственной продукции во время военного положения.

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