ВР приняла закон о работе частных исполнителей во время военного положения — Finance.ua
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ВР приняла закон о работе частных исполнителей во время военного положения

Сегодня 11:46Казна и Политика
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ВР приняла закон о работе частных исполнителей во время военного положенияВР приняла закон о работе частных исполнителей во время военного положения
Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы, касающиеся деятельности частных исполнителей во время военного положения.
Проект № 7317 поддержали 318 народных депутатов.
«Принятие закона позволит обеспечить надлежащую организацию деятельности по принудительному исполнению решений органами государственной исполнительной службы и частными исполнителями во время действия военного положения и будет способствовать защите национальных интересов в связи с военной агрессией российской федерации, обеспечению законных интересов юридических лиц, конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях военного положения», — говорится в пояснительной записке.
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Законопроект предусматривает, что квалификационный экзамен частного исполнителя проводится при наличии технической возможности для его проведения; плановые и внеплановые проверки деятельности частных исполнителей в этот период не проводятся. Деятельность частного исполнителя может быть остановлена сроком на три месяца на основании приказа Министерства юстиции, и т.д.
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Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о бесперебойном производстве и поставках сельскохозяйственной продукции во время военного положения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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