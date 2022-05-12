Рада приняла закон о конфискации активов с предложениями Зеленского — Finance.ua

Рада приняла закон о конфискации активов с предложениями Зеленского

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Рада приняла закон о конфискации активов с предложениями Зеленского

Верховная Рада приняла закон о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц с учетом предложений Президента.

За соответствующий законопроект № 7194 проголосовали 308 народных депутатов.

«Целью этого законопроекта является препятствование использованию экономических активов в ущерб национальной безопасности Украины и привлечение активов, которые являются основой для деятельности, направленной на подготовку, разжигание и ведение агрессивной войны (включая агрессивную пропаганду), для усиления обороны Украины и возмещения ущерба», — указывается в пояснительной записке документа.

Законом уточняются основания, при наличии которых могут быть применены санкции, за счет включения в круг субъектов лиц, своими действиями создавших угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины (в том числе путем вооруженной агрессии или террористической деятельности) или в значительной степени способствовавших (в том числе путём финансирования) совершению таких действий другими субъектами.

Определяются также исключительные основания, особые условия, досудебный и судебный (в том числе апелляционный) порядок применения нового вида санкции — взыскания активов в доход государства, круг и полномочия субъектов, инициирующих, принимающих решения по применению и реализующих этот вид санкции.

«Предлагаемая процедура применения этой санкции позволит суду осуществить оценку того, является ли наложение такой санкции легитимным и пропорциональным с учетом действий, совершенных конкретным лицом», — считают авторы документа.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон 22 апреля, однако 6 мая он был возвращен с предложениями Президента. Глава государства отметил, что документ устанавливает новый вид санкции посредством взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми он может прямо или косвенно распоряжаться, однако не предоставляет четких критериев, по каким лицо может быть отнесено к тем, на кого распространяется действие такой санкции.

Кроме того, Президент отметил, что документ предлагает дополнить Закон «О санкциях» положениями об осуществлении Высшим антикоррупционным судом административного судопроизводства по делам о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства, однако не предусмотрено внесение соответствующих изменений в Закон «О Высшем антикоррупционном суде» , которым определяются основы организации и деятельности ВАКС

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