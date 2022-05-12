Украина национализирует «дочки» Сбербанка и Проминвестбанка — решение СНБО
Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил изъятие собственности российских госбанков в Украине. Речь идет о 99,7% акций Проминвестбанка, принадлежащих «ВЭБ.рф» и 100% акций Международного резервного банка (бывший Сбербанк), принадлежащих Сбербанку россии.
Об этом свидетельствует президентский проект закона № 7371, к которому прилагается решение СНБО.
Согласно решению СНБО, утвержденному указом президента, также изымаются финансовые активы в виде прав требования долга «ВЭБ.рф» к Проминвестбанку на 0,93 млрд гривен и Сбербанка россии к Международному резервному банку на 14,9 млрд гривен.
Кроме того, изымаются и другие финансовые активы Международного резервного банка и Проминвестбанка. Конфискация не коснется 3 млрд гривен Международного резервного банка, которые будут направлены на удовлетворение требований его кредиторов.