Вкладчики Сбербанка получили почти 570 млн грн гарантированного возмещения — Finance.ua

Вкладчики Сбербанка получили почти 570 млн грн гарантированного возмещения

Вкладчики Сбербанка получили почти 570 млн грн гарантированного возмещения

За неделю вкладчики Международного резервного банка (МР Банк; ранее — Сбербанк) получили от Фонда 36 млн грн гарантированного возмещения, из них почти 40% — дистанционно.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

«В течение прошлой недели вкладчики АО „МР Банк“ получили от Фонда гарантирования вкладов 36 млн грн гарантированного возмещения. Из них 13 млн грн (почти 40% объема выплат за неделю) — были получены вкладчиками дистанционно, не посещая отделения банков-агентов. Гарантированные суммы были зачислены на карточные счета этих вкладчиков, открытые в банках-агентах», — говорится в сообщении.

Тем самым общая сумма выплаченного возмещения вкладчикам АО «МР Банк» по состоянию на 2 мая 2022 года составила почти 570 млн грн, или 48% от общей суммы, предназначенной для выплат.

Сегодня уже три банка-агента предоставляют возможность вкладчикам ликвидируемых банков получить возмещение от Фонда дистанционно. Это:

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Банк Пивденный.

В общей сложности за две недели, которые продолжаются дистанционные выплаты, отдалено получено 40 млн грн гарантированного возмещения.

Справка Finance.ua:

12 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий гарантию возврата банковских вкладов в случае вывода банка с рынка в течение действия военного положения и три месяца после дня его прекращения или отмены;

законом предусматривается решение проблемы реструктуризации долговых обязательств ФГВФЛ перед Министерством финансов Украины, а также повышение гарантированной государством суммы средств по вкладам до 600 тысяч гривен через три месяца со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения в Украине.

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