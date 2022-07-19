ВР приняла закон для фрилансеров: что изменилось — Finance.ua
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ВР приняла закон для фрилансеров: что изменилось

Личные финансы
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Верховная Рада 18 июля приняла законопроект № 5161 о нестандартных формах занятости (фриланс).
Документ поддержали 269 народных депутатов, говорится на сайте Рады.
Законопроект вводит новую особую форму трудового договора — трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.
Такие трудовые договоры вводятся в качестве альтернативы договорам гражданско-правового характера.
Совмещение работы
Работник сможет совмещать легальную работу у нескольких работодателей и будет иметь базовые социальные гарантии (обеспечение больничными, отпусками, достаточным уровнем зарплаты и т.п.).
В документе говорится, что количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем у одного работодателя не может превышать 10% от общего количества трудовых договоров, стороной которых является этот работодатель.
Также предполагается, что работодатель не может запрещать или создавать препятствия работнику, выполняющему работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочим временем, выполнять работу по другому трудовому договору у другого работодателя.
Заработная плата
Зарплата будет выплачиваться за фактически отработанное время или фактически выполненную работу.
Продолжительность рабочего дня
Минимальная продолжительность рабочего времени в течение календарного месяца — 32 часа.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский подписал проект закона № 7251 по оптимизации трудовых отношений. Он предусматривает и то, что педагоги смогут иметь 56 дней отпуска во время военного положения. Документ предусматривает диджитализацию документооборота в трудовой сфере. Кроме того, проект закона предусматривает увеличение продолжительности рабочей недели на объектах критической инфраструктуры.
  • работодатель обязан выдать работнику по его требованию справку о его работе на данном предприятии, в учреждении, организации с указанием специальности, квалификации, должности, времени работы и размера заработной платы;
  • в конце июня правительство приняло постановление, согласно которому официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не нашли работу, будут привлекаться к общественно полезным работам — разбору завалов, строительству, благоустройству и т.п.
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По материалам:
Економічна Правда
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