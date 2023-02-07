ВР приняла в первом чтении законопроект о прозрачности оборонных закупок — Finance.ua

ВР приняла в первом чтении законопроект о прозрачности оборонных закупок Сегодня 20:41 — Казна и Политика

ВР приняла в первом чтении законопроект о прозрачности оборонных закупок

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник 290 голосами приняла в первом чтении законопроект № 8381 о прозрачности оборонных закупок.

Об этом сообщил народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Документ предлагает определить принципы оборонных закупок во время военного положения, ввести отчеты об оборонных закупках (кроме сведений о закупке товаров, работ и услуг, составляющих государственную тайну) государственными заказчиками в сфере обороны в части сведений, обнародование которых одновременно необходимо для прозрачности закупочного процесса и таким, что обеспечивает защищенность госзаказчиков от военных угроз.

В то же время, законопроект предусматривает необходимость установить требование обнародовать в электронной системе закупок (Prozorro) отчет о договоре об оборонной закупке, заключенный без использования Prozorro, и сообщать о внесении изменений в существенные условия такого договора. Аналогичное требование касается и внесения изменений в существенные условия такого договора, обнародованные в период с 24 февраля 2022 года до дня вступления в силу настоящего закона.

Как ранее заявила соавтор документа, глава парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина (фракция «Слуга народа»), цены на товары, работы и услуги оборонного назначения «мы должны видеть уже через 10 дней после заключения контракта или внесения изменений в него, а не только после войны».

Напомним, министр обороны Алексей Резников выступает за частичную открытость оборонных закупок по примеру системы Prozorro — вроде Military Prozorro.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.