ВР приняла в первом чтении законопроект о прозрачности оборонных закупок — Finance.ua
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ВР приняла в первом чтении законопроект о прозрачности оборонных закупок

Казна и Политика
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ВР приняла в первом чтении законопроект о прозрачности оборонных закупок
ВР приняла в первом чтении законопроект о прозрачности оборонных закупок
Верховная Рада на пленарном заседании во вторник 290 голосами приняла в первом чтении законопроект № 8381 о прозрачности оборонных закупок.
Об этом сообщил народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк.
Документ предлагает определить принципы оборонных закупок во время военного положения, ввести отчеты об оборонных закупках (кроме сведений о закупке товаров, работ и услуг, составляющих государственную тайну) государственными заказчиками в сфере обороны в части сведений, обнародование которых одновременно необходимо для прозрачности закупочного процесса и таким, что обеспечивает защищенность госзаказчиков от военных угроз.
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В то же время, законопроект предусматривает необходимость установить требование обнародовать в электронной системе закупок (Prozorro) отчет о договоре об оборонной закупке, заключенный без использования Prozorro, и сообщать о внесении изменений в существенные условия такого договора. Аналогичное требование касается и внесения изменений в существенные условия такого договора, обнародованные в период с 24 февраля 2022 года до дня вступления в силу настоящего закона.
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Как ранее заявила соавтор документа, глава парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина (фракция «Слуга народа»), цены на товары, работы и услуги оборонного назначения «мы должны видеть уже через 10 дней после заключения контракта или внесения изменений в него, а не только после войны».
Напомним, министр обороны Алексей Резников выступает за частичную открытость оборонных закупок по примеру системы Prozorro — вроде Military Prozorro.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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