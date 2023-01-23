«Яйца по 17 грн за штуку»: Минобороны прокомментировало расследование «Зеркала недели» — Finance.ua

«Яйца по 17 грн за штуку»: Минобороны прокомментировало расследование «Зеркала недели» Сегодня 16:03 — Казна и Политика

«Яйца по 17 грн за штуку»: Минобороны прокомментировало расследование «Зеркала недели»

На днях в СМИ появилась информация о закупке продовольствия для украинской армии по завышенным ценам. Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию.

«Обеспечение наших воинов качественным и бесперебойным питанием в условиях боевых действий является одним из приоритетов Минобороны. Исчерпывающую информацию по документам я лично представлю народным депутатам на заседании профильного комитета с участием представителей НАБУ, ДБР и СБУ», — пишет Резников.

Не все детали можно обнародовать, но министр исчерпывающе объяснил, какую позицию занимает Минобороны.

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По его словам, на обеспечение питанием военнослужащих в 2023 году будут направлены десятки миллиардов гривен. Это большой рынок. Еще чуть больше года назад этот рынок практически был под контролем монополии. Во время назначения на должность министра Резников взял публичное обязательство — демонополизацию услуг питания.

«На данный момент Минобороны заключило контракты с 8 поставщиками на обеспечение услуги питания. За каждым из поставщиков согласно договору закреплено определенное количество воинских частей. В контрактах прописана норма: если какой-либо из поставщиков не способен выполнить обязательства, то другие „подхватывают“ военные части согласно определенному алгоритму», — объясняет Резников.

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Он подчеркнул, что предоставление услуги питания осуществляется по принципу «еда ходит за военными». То есть поставщик гарантирует доставку продовольствия везде, где несут службу подразделения определенной части.

Глава Минобороны также уточнил, что в контракте речь идет именно об услугах по питанию воинов. Министерство не производит закупку отдельных продуктов. Оборонное ведомство покупает комплексную услугу по обеспечению питания. Предметом закупки является стоимость суточного рациона для военнослужащего. В прошлом году эта сумма составляла 120 грн на военнослужащего в сутки.

«В этом году мы получили предложения поставщиков в диапазоне от 151 до 162 грн в сутки. В результате проведения переговоров конечная стоимость услуги обеспечения питания одного бойца в сутки составляет 145,8 грн», — отметил он, добавив, что контракты заключаются с поставщиками услуг на год вперед по фиксированной цене.

Министр также отметил, что цены на продукты анализируют специальные экспертные учреждения, устанавливающие определенный диапазон.

«Сейчас в медиа огромное количество искаженной информации о ценах. То, что в публикации „Зеркала недели“ было посчитано как 0,2% стоимости контракта — это приготовление пищи поставщиком в нескольких воинских частях, где по разным причинам готовят внешние подрядчики. А вовсе не доставка продуктов. Это еще одна грубая ошибка, вводящая в заблуждение», — добавил он.

Резников также прокомментировал ситуацию с ценами на яйца.

«В документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена, которую восприняли как 17 грн за штуку. На чем выстроили теорию заговора. На самом деле это — обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик. Яйца — единственная категория из каталога, которая в приложении к договору исчисляется в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено к единице измерения на вес, в другую таблицу. «Яйца по 17 за штуку» Минобороны не закупало и не планирует, — объяснил министр.

Также, по мнению Резникова, эта вся ситуация — это попытка подрыва доверия к Минобороны накануне «Рамштайна-8».

«Тот, кто передал один из контрактов и приложения для обнародования, как минимум — совершил служебное преступление», — подчеркнул он.

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