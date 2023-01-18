Что нужно знать о постановке на военный учет: трудоустройство, учет за границей, штрафы — Finance.ua

Что нужно знать о постановке на военный учет: трудоустройство, учет за границей, штрафы Сегодня 11:00

30 декабря 2022 Кабинет Министров Украины утвердил новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, пишет juscutum.com

Что предусмотрено:

Возраст. Становиться на военный учет теперь нужно с 16 лет — в год достижения 17-летнего возраста.

Трудоустройство военнообязанных. Теперь принимать на работу военнообязанного возможно только после предъявления им военного билета. Работодатель перед тем, как принять на работу работника, обязан проверить, находится ли кандидат на должность на военном учете, где именно и являются ли его данные актуальными.

Теперь принимать на работу военнообязанного возможно только после предъявления им военного билета. Работодатель перед тем, как принять на работу работника, обязан проверить, находится ли кандидат на должность на военном учете, где именно и являются ли его данные актуальными. Учет на рабочем месте. Организация военного учета возлагается на соответствующих руководителей предприятий, а обязанности по ведению — на HR-специалиста. За осуществление дополнительных обязанностей такому специалисту выплачивается вознаграждение в размере 50% его оклада.



Списки военного учета призывников, военнообязанных и резервистов ведутся в электронных и бумажных формах.

Сведения о военнообязанных, забронированных на период мобилизации и военное время, выделяются в списках военного учета военнообязанных.

Что должен сделать работодатель

Работодатель в семидневный срок должен уведомить территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), органы СБУ или подразделения Службы внешней разведки о принятии на работу военнообязанного, призывника или резервиста или увольнении его с работы.

Кроме того, Порядком предполагается, что на предприятиях должны разместить памятки о правилах военного учета, которые будут находиться в общем доступе для всех сотрудников.

Оформление командировок. В случае оформления командировки сроком более трех месяцев, кроме общего перечня документов для выезда за границу, лицо должно сняться с военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Ведение учета за границей . В случае пребывания военнообязанных за границей более трех месяцев необходимо встать на учет в соответствующем дипломатическом учреждении.

. В случае пребывания военнообязанных за границей более трех месяцев необходимо встать на учет в соответствующем дипломатическом учреждении. Электронный учет военнообязанных. Новый Порядок предусматривает ведение военного учета через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, информация из которого впоследствии будет попадать в портал «Дія». Граждане также получат возможность подавать сведения о себе для военкомата через портал «Дія». В частности, в случае отсутствия данных о призывнике, военнообязанном или резервисте в соответствующем Едином государственном реестре он сможет по желанию самостоятельно подать их при создании декларации о месте жительства через «Дія».



Административная ответственность за нарушение правил ведения учета военнообязанных

Штраф в размере 3400–5100 грн — для ответственного лица предприятия;

Штраф 1700–3400 грн — для работника.

Также Порядок устанавливает обязанность руководителей предприятий в случае получения распоряжений районных (городских) ТЦК, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки извещать сотрудников о призыве, доводить им приказ об этом под подпись и, в случае необходимости, вручать повестки для явки в соответствующий ТЦК.

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