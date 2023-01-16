На какие льготы могут рассчитывать добровольцы — Finance.ua

На какие льготы могут рассчитывать добровольцы Сегодня 17:00 — Личные финансы

На какие льготы могут рассчитывать добровольцы

В Министерстве по делам ветеранов Украины рассказали, какими льготами будут пользоваться добровольцы, не вступившие в ряды силовых структур, но защищающие Родину.

Как сообщил первый заместитель министра Александр Порхун в эфире информационного телемарафона, 12 января Верховная Рада расширила список участников боевых действий, приняв соответствующий закон.

«Право на льготы имеют те, кто вошел в состав добровольческого формирования территориальной общины, но не успели оформиться в Вооруженные силы или другие силовые структуры нашего государства, либо непосредственно получили ранения, увечья, контузию. Или, к сожалению, погибшие. Их семья сможет в соответствии с законом получить статус члена семьи погибшего защитника», — сказал он.

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При этом получившие ранения или увечья могут рассчитывать на статус ветерана войны и лица с инвалидностью.

«Те добровольцы, которые до сих пор в строю, также могут претендовать на получение статуса участника боевых действий», — пояснил замминистра.

Он отметил, что после подписания президентом закона Минветеранов будет разрабатывать порядок и перечень документов, которые должен подать претендент на соответствующий статус.

По словам Порхуна, пока точно не известно, сколько в Украине добровольцев будут претендовать на статус участника боевых действий.

«В стране было зарегистрировано по 800 добровольческих формирований территориальных общин. Каждое формирование набирало разное количество личного состава. Но точное количество назвать не можем», — рассказал чиновник.

Согласно закону, добровольцы получат льготы, предусмотренные для участников боевых действий и ветеранов войны. В частности, социальные (на жилищно-коммунальные услуги), на образование, психологическую помощь и другое.

Напомним, с 1 декабря 2022 началось оформление документов для участников боевых действий.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что все, у кого есть основания, получат статус УБД и соответствующие социальные гарантии.

По его словам, за период активной фазы войны в Украине насчитывается сотни тысяч таких лиц.

12 января 2023 г. парламент принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о признании участниками боевых действий лиц, принимавших непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, и других вопросов».

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