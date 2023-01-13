Новые правила воинского учета (инфографика) — Finance.ua

Новые правила воинского учета (инфографика) Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Новые правила воинского учета (инфографика)

С начала года в Украине вступил в силу новый порядок постановки на воинский учет. Теперь призывникам нужно вставать на учет с 16, а не с 17 лет, и, вероятно, когда-то это можно будет сделать через приложение «Дія» (пока не известно, когда заработает такая функция). Еще одно новшество — военнообязанных будут принимать на работу или обучение только после подтверждения пребывания на учете.

Об этом пишет «Слово и дело».

Инфографика: «Слово и дело»

Общий и специальный воинский учет:

на общем воинском учете состоят военнообязанные и резервисты, не забронированные на период мобилизации государственными учреждениями и предприятиями;

на специальном воинском учете состоят военнообязанные, забронированные на период мобилизации и военного времени.

Кто должен состоять на воинском учете:

призывники в возрасте от 16 (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет;

военнообязанные и резервисты, не достигшие возраста пребывания в запасе, в том числе женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность;

по собственному желанию — женщины, имеющие специальность, родственную с военно-учетной.

Обязанности призывников, военнообязанных и резервистов:

состоять на воинском учете по зарегистрированному месту жительства, а в случае выезда за границу более чем на три месяца — по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины;

прибыть по вызову уполномоченных органов для постановки на воинский учет и определения назначения на особый период, оформления военно-учетных документов, прохождения медицинского осмотра, направления на подготовку, призыва на службу или сборы;

не менять место жительства после объявления мобилизации и военное время без разрешения руководителя ТЦК;

в течение 7 дней со дня переезда на новое место жительства лично прибыть с паспортом и военно-учетными документами для постановки на военный учет;

в течение 7 дней лично уведомлять органы об изменении персональных данных;

незамедлительно уведомлять ТЦК о потере военно-учетного документа;

не реже раза в пять лет сверять свои персональные данные по учетным данным ТЦК;

ежегодно до 1 октября подавать документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Учет военнообязанных за границей

Если призывники, военнообязанные и резервисты выезжают за границу менее чем на три месяца, сниматься с воинского учета в Украине не нужно. Если больше, чем на три месяца, нужно лично прийти в территориальный центр комплектования с документами, подтверждающими выезд за границу.

В таком случае нужно встать на воинский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины. Нахождение на консульском учете возможно только в одной стране сроком на год (можно продлить).

Зарубежные дипломатические учреждения Украины, в свою очередь, обязаны:

уведомлять граждан, состоящим на учете, достигшим призывного возраста и не имеющим отсрочки, о начале очередного призыва на срочную военную службу в Украине;

способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и военное время (в особый период) — какими механизмами они должны это делать, в постановлении не прописано;

в течение 7 дней уведомлять ТЦК о постановке призывников, военнообязанных и резервистов на консульский учет, а также об их снятии.

Новые правила воинского учета: прием на работу и обучение

На работу или обучение могут принимать только после подтверждения того, что военнообязанный состоит на воинском учете. То есть должны проверять военно-учетные документы: для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение, для резервистов — военный билет.

В постановлении также прописано, что государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации должны доводить правила воинского учета граждан под личную подпись при принятии на работу (обучение).

А также в течение 7 дней после принятия на работу, обучения или увольнения, завершения обучения сообщать ТЦК об изменении учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов.

По требованию граждан должны уведомлять о необходимости прибыть в территориальные центры комплектования.

Слово і Діло По материалам:

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