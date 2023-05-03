ВР хочет ввести большие штрафы за эксплуатацию подержанных авто — Finance.ua

ВР хочет ввести большие штрафы за эксплуатацию подержанных авто Сегодня 20:00 — Технологии&Авто

ВР хочет ввести большие штрафы за эксплуатацию подержанных авто

В Верховную Раду внесли законопроект, имеющий целью ограничение импорта некачественных подержанных автомобилей из Европейского Союза (ЕС) и предусматривает введение крупных штрафов за эксплуатацию автомобилей, технические характеристики которых не отвечают установленным в Украине нормам.

Законопроектом № 9210-1 предусмотрено внесение изменений в ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях и других смежных законов, направленных на повышение безопасности эксплуатации транспортных средств.

Авторы законопроекта отмечают, что создали этот проект с целью борьбы с практикой ввоза подержанных авто из ЕС, в которых двигатель или другие компоненты были заменены на детали более низкого качества, что может повлиять на экологические характеристики и общую безопасность авто.

В пояснительной записке говорится, что управление автомобилем, у которого есть существенные технические неисправности, несанкционированно или технически некачественно переоборудован, а также не соответствует техническим характеристикам производителя, среди других факторов является одной из причин ДТП и их тяжелых последствий.

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Поэтому депутаты предлагают наказывать водителей, которые ездят на таких авто, штрафом в размере сорока не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Также, владельцу автомобиля, который своевременно не прошел техосмотр, грозит штраф в размере сорока не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Сейчас это 680 грн.

Чтобы не нарушать правила и избежать штрафов, автовладельцы должны убедиться, что машины соответствуют необходимым техническим характеристикам, и своевременно проходить техосмотр. Нардепы надеются, что новые правила повысят безопасность движения транспортных средств на дорогах Украины и уменьшат количество ДТП, вызванных технически неисправными машинами.

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uamotors По материалам:

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