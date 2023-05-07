В Украине посчитали средний возраст автомобилей — Finance.ua
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В Украине посчитали средний возраст автомобилей

Технологии&Авто
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В Украине очень старый парк авто. Так, на начало 2023 года средний возраст автомобилей в украинском автопарке составляет 23,2 года.
По словам экспертов, за 2022 год этот показатель вырос еще на полгода. Это означает опасную тенденцию превращения Украины в кладбище автохлама со всего мира.
Специалисты говорят, что ситуацию могут исправить только электромобили. Их начали массово выпускать только 10-12 лет назад, поэтому их парк в Украине почти в 4 раза младше парка автомобилей с ДВС.
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Так, средний возраст электромобилей по состоянию на 01.04.23 составил 6,15 года, при более чем 50 тыс. парке электроавто.
Как сообщалось, в апреле украинцы приобрели 93,5 тыс. подержанных автомобилей. Это на 47% больше, чем за аналогичный период в прошлом 2022 году.
Ранее мы сообщали, что наибольшим спросом среди подержанных авто из-за рубежа пользуются доступные модели стоимостью $1-2 тысячи. По итогам последних 6 месяцев таких было почти треть от общего количества ввезенных.
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По материалам:
MMR
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