Впервые за последние полгода: динамика регистрации новых бизнесов снизилась — инфографика — Finance.ua
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Впервые за последние полгода: динамика регистрации новых бизнесов снизилась — инфографика

Фондовый рынок
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Впервые за последние полгода: динамика регистрации новых бизнесов снизилась — инфографика
Впервые за последние полгода: динамика регистрации новых бизнесов снизилась — инфографика, freepik.com
В октябре украинцы зарегистрировали 2 645 юридических лиц и 17 432 ФЛП. Это самые низкие показатели открытия новых бизнесов в Украине за последние несколько месяцев.
Об этом свидетельствует аналитика платформы больших данных Vkursi, сообщает Бизнес 24.

Регистрация юридических лиц

Показатели открытия новых юридических лиц в октябре стали даже ниже, чем в мае этого года — тогда было зарегистрировано 2 894 юрлица. В сентябре таких регистраций было 3 171, в августе — 3 063, а в июле — 3 050.
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Если сравнивать с довоенным октябрем 2021 года, то показатель более чем в 1,5 раза меньше — тогда украинцы зарегистрировали 4 029 юрлиц. К слову, по направлениям деятельности в прошлом году в топ входили следующие сферы деятельности:
  • оптовая и розничная торговля;
  • предоставление других видов услуг;
  • предоставление административных услуг;
  • операции с недвижимым имуществом;
  • информация и телекоммуникации.
В октябре 2022 года структура распределения регистраций по КВЭД изменилась, однако на первой позиции все еще остается торговля. Кроме нее, в топ 5 отраслей по количеству вошли также:
  • благотворительность;
  • предоставление других видов услуг (в основном ремонт техники);
  • перерабатывающая промышленность;
  • деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг.
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Открытие ФЛП

Затормозился также темп регистрации новых ФЛП — октябрь завершил цикл постепенного наращивания динамики от 15 670 регистраций в мае до 20 297 в сентябре. Так, в октябре было открыто 17 432 новых ФЛП.
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График: 24 канал
Из топ 10 отраслей по количеству регистраций в октябре также выбыло строительство, что аномально для отрасли с учетом аналогичного периода 2021 года. Таких регистраций в этом году было на 39% меньше.
Вместе с тем действующие предприятия строительной отрасли имеют самые сдержанные оценки что касается деятельности в дальнейшем, а также ожидают сокращения объемов закупок материалов и сырья, услуг подрядчиков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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