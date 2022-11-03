Впервые за последние полгода: динамика регистрации новых бизнесов снизилась — инфографика Сегодня 10:01 — Фондовый рынок

Впервые за последние полгода: динамика регистрации новых бизнесов снизилась — инфографика, freepik.com

В октябре украинцы зарегистрировали 2 645 юридических лиц и 17 432 ФЛП. Это самые низкие показатели открытия новых бизнесов в Украине за последние несколько месяцев.

Об этом свидетельствует аналитика платформы больших данных Vkursi, сообщает Бизнес 24.

Регистрация юридических лиц

Показатели открытия новых юридических лиц в октябре стали даже ниже, чем в мае этого года — тогда было зарегистрировано 2 894 юрлица. В сентябре таких регистраций было 3 171, в августе — 3 063, а в июле — 3 050.

График: 24 канал

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Если сравнивать с довоенным октябрем 2021 года, то показатель более чем в 1,5 раза меньше — тогда украинцы зарегистрировали 4 029 юрлиц. К слову, по направлениям деятельности в прошлом году в топ входили следующие сферы деятельности:

оптовая и розничная торговля;

предоставление других видов услуг;

предоставление административных услуг;

операции с недвижимым имуществом;

информация и телекоммуникации.

В октябре 2022 года структура распределения регистраций по КВЭД изменилась, однако на первой позиции все еще остается торговля. Кроме нее, в топ 5 отраслей по количеству вошли также:

благотворительность;

предоставление других видов услуг (в основном ремонт техники);

перерабатывающая промышленность;

деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг.

Открытие ФЛП

Затормозился также темп регистрации новых ФЛП — октябрь завершил цикл постепенного наращивания динамики от 15 670 регистраций в мае до 20 297 в сентябре. Так, в октябре было открыто 17 432 новых ФЛП.

График: 24 канал

Из топ 10 отраслей по количеству регистраций в октябре также выбыло строительство, что аномально для отрасли с учетом аналогичного периода 2021 года. Таких регистраций в этом году было на 39% меньше.

Вместе с тем действующие предприятия строительной отрасли имеют самые сдержанные оценки что касается деятельности в дальнейшем, а также ожидают сокращения объемов закупок материалов и сырья, услуг подрядчиков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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