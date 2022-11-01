Украинский бизнес ухудшил свои ожидания из-за обстрелов энергетических объектов — Finance.ua

Украинский бизнес ухудшил свои ожидания из-за обстрелов энергетических объектов Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Украинский бизнес ухудшил свои ожидания из-за обстрелов энергетических объектов

Бизнес в Украине ухудшил свои ожидания по поводу работы из-за массовых обстрелов по энергетическим мощностям, последствия войны и снижение реальных доходов населения сдерживают восстановление экономики.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) Национального банка.

В октябре индекс снизился до 44.9 пунктов с 46.1 пунктов в сентябре.

Предприятия промышленности ухудшили оценки экономических перспектив из-за потерь производственных и энергетических мощностей. Секторальный индекс в октябре составил 45.8 пунктов по сравнению с 47.1 пунктов в сентябре. Респонденты ухудшили ожидания объема новых заказов и прогнозируют уменьшение запасов. В то же время, сохранились положительные ожидания относительно объемов изготовленной продукции.

У предприятий строительства второй месяц подряд были самые сдержанные прогнозы: секторальный индекс составил 38.2 пункта против 41 пункта в сентябре. Ожидается уменьшение объемов строительства, новых заказов, закупки сырья. Также респонденты ожидают уменьшение объемов закупок услуг подрядчиков.

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Предприятия торговли в октябре незначительно ухудшили свои оценки: секторальный индекс составил 48,9 против 49,9 в сентябре. Они ухудшили оценки товарооборота, сдержанно оценили объемы закупки и фиксируют уменьшение остатков. В то же время, сектор несколько снизил пессимизм относительно роста закупочных цен и стоимости товаров, ожидают снижения торговой маржи.

В сфере услуг секторальный индекс снизился до 42.2 пункта с 43.4 пункта в сентябре. Респонденты усилили ожидания относительно уменьшения объемов предоставленных услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения, в то же время ослабили ожидания повышения тарифов на собственные услуги.

Економічна Правда По материалам:

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