Украинский бизнес ухудшил свои ожидания из-за обстрелов энергетических объектов — Finance.ua
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Украинский бизнес ухудшил свои ожидания из-за обстрелов энергетических объектов

Казна и Политика
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Украинский бизнес ухудшил свои ожидания из-за обстрелов энергетических объектов
Украинский бизнес ухудшил свои ожидания из-за обстрелов энергетических объектов
Бизнес в Украине ухудшил свои ожидания по поводу работы из-за массовых обстрелов по энергетическим мощностям, последствия войны и снижение реальных доходов населения сдерживают восстановление экономики.
Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) Национального банка.
В октябре индекс снизился до 44.9 пунктов с 46.1 пунктов в сентябре.
Предприятия промышленности ухудшили оценки экономических перспектив из-за потерь производственных и энергетических мощностей. Секторальный индекс в октябре составил 45.8 пунктов по сравнению с 47.1 пунктов в сентябре. Респонденты ухудшили ожидания объема новых заказов и прогнозируют уменьшение запасов. В то же время, сохранились положительные ожидания относительно объемов изготовленной продукции.
Украинский бизнес ухудшил свои ожидания из-за обстрелов энергетических объектов
У предприятий строительства второй месяц подряд были самые сдержанные прогнозы: секторальный индекс составил 38.2 пункта против 41 пункта в сентябре. Ожидается уменьшение объемов строительства, новых заказов, закупки сырья. Также респонденты ожидают уменьшение объемов закупок услуг подрядчиков.
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Предприятия торговли в октябре незначительно ухудшили свои оценки: секторальный индекс составил 48,9 против 49,9 в сентябре. Они ухудшили оценки товарооборота, сдержанно оценили объемы закупки и фиксируют уменьшение остатков. В то же время, сектор несколько снизил пессимизм относительно роста закупочных цен и стоимости товаров, ожидают снижения торговой маржи.
В сфере услуг секторальный индекс снизился до 42.2 пункта с 43.4 пункта в сентябре. Респонденты усилили ожидания относительно уменьшения объемов предоставленных услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения, в то же время ослабили ожидания повышения тарифов на собственные услуги.
По материалам:
Економічна Правда
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