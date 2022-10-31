Налоговые проверки стали затруднять работу бизнесу — ЕБА — Finance.ua

Налоговые проверки стали затруднять работу бизнесу — ЕБА Сегодня 09:36 — Личные финансы

Налоговые проверки стали затруднять работу бизнесу — ЕБА

По информации от компаний — членов Европейской Бизнес Ассоциации, проблема возмещения НДС становится все более системной.

Как говорится в сообщении ЕБА, для того, чтобы состоялось возмещение НДС, налоговая должна подтвердить заявленные суммы такого возмещения — либо путем проведения проверки (если сумма возмещения значительна), либо путем автоматического подтверждения.

«Но пока налоговики по неизвестным причинам не назначают камеральные проверки (которые можно провести дистанционно) для подтверждения сумм НДС, заявленных к возмещению, а требуют проведения документальных проверок непосредственно в офисе компании, которые, в свою очередь, откладывают из-за опасной ситуации», — отмечают представители бизнеса.

К чему это приводит? Такие задержки замедляют как получение компаниями их оборотных средств, так и в общем негативно влияют на бизнес-активность компаний. К тому же большинство из этих компаний — экспортеры, которые являются фактически одним из немногих источников поступления валютной выручки в госбюджет на сегодня.

Не менее актуален и вопрос блокирования НДС накладных, которые участились в октябре, поэтому, в большинстве своем, предприниматели вынуждены обращаться в суд для установления справедливости, что, очевидно, занимает длительное время.

«Более того, изменениями в НКУ также был установлен предельный срок для налогоплательщиков зарегистрировать налоговые накладные в Едином реестре налоговых накладных за февраль-май — до 15 июля 2022 года. Однако, к сожалению, многие компании получили штрафные санкции именно за регистрацию налоговых накладных в последний день — 15 июля, хотя Министерство юстиции официально предоставило разъяснение, что конечная дата входит в указанный срок. Следовательно, регистрация налогоплательщиками упомянутых документов 15 июля 2022 года не является нарушением», — говорится в сообщении ЕБА.

Европейская Бизнес Ассоциация убеждена, что как никогда бизнес и представители власти должны быть в диалоге и сотрудничестве, чтобы пройти это непростое время и сообща удержать экономику. Так что бизнес призывает представителей Налоговой службы к диалогу. Более того, просит рассмотреть возможность проведения камеральных проверок для возмещения НДС.

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