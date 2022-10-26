Бизнес о макроэкономической ситуации в Украине: прогнозируемый курс доллара, бронирование сотрудников — Finance.ua

Бизнес о макроэкономической ситуации в Украине: прогнозируемый курс доллара, бронирование сотрудников Сегодня 16:00 — Казна и Политика

В Минэкономики наблюдают определенную стабилизацию макроэкономических показателей, в частности, замедление темпов падения ВВП.

Об этом шла речь 25 октября на встрече министра экономики Украины Юлии Свириденко с Европейской бизнес Ассоциацией.

Если раньше прогнозировалось падение на уровне 35-37%, сейчас есть надежда, что падение остановится на уровне около 30%.

Инфляция к концу года составит примерно 30%.

Уровень безработицы — около 28%, а в следующем году — 30%. Экономика будет постепенно восстанавливаться.

В основу госбюджета 2023 года взят прогноз, согласно которому активные боевые действия продлятся первые 6 месяцев, хотя всего рассматривается около 16 различных военных сценариев — от менее до более оптимистичных. По консервативному бюджетному сценарию, в следующем году ожидается рост ВВП на уровне 4,6%.

Прогнозируемый курс доллара на 2023 год — 42,2 гривны за доллар.

Для удержания экономического фронта очень нужна стабильная работа бизнеса. В настоящее время страна значительно полагается на внешнюю помощь, однако нам важно иметь запланированные внутренние поступления. Такие поступления на сегодняшний день составляют около 80 млрд гривен при одновременных расходах в 155 млрд гривен только на сектор безопасности и обороны.

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Два важных направления использования внешней помощи:

покрытие дефицита бюджета — это 20% от ВВП в 2023 году,

early recovery — быстрое восстановление жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Инвестиции

Для гарантирования возврата инвестиций планируется использовать механизм страхования военных рисков, в частности, через Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA). В этом году реализуется пилотный проект страхования инвестиций во время боевых действий на сумму 30 млн долларов, а в следующем году сумма может быть увеличена до 1 млрд долларов. К тому же, для стимулирования инвестиций в Раде находятся сейчас два законопроекта — о государственно-частном партнерстве и уменьшении порога для инвестпроектов в рамках «инвестняни».

О членстве в ЕС

По мнению Свириденко, Украина способна выполнить амбициозную цель — пройти путь от кандидатства до полноправного членства в ЕС в ускоренном режиме — за 2 года. А пока этого не произошло, Украина ведет переговоры с ЕС о пролонгировании решений, открывших украинским товарам полный доступ на рынки Евросоюза еще на два года или полноправное членство.

Бронирование сотрудников

Бизнес также считает необходимым отвязать процедуру бронирования сотрудников от мобилизационных задач — соответствующий законопроект в ближайшее время будет вынесен на голосование в Верховную Раду.

Справка Finance.ua:

бизнес получил 2,3 млрд грн кредитов в сентябре. Как сообщил Минфин Украины, в рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 15 635 кредитов на общую сумму 49,07 млрд гривен;

по количеству кредитов, выданных под государственные гарантии на портфельной основе, лидирует АО КБ «ПриватБанк» — на данный момент обслуживается 10 149 кредитов на общую сумму 15,02 млрд грн, что составляет 93% от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.



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