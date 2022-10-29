С января 2023 правительство планирует отменить часть разрешений для бизнеса — Finance.ua

С января 2023 правительство планирует отменить часть разрешений для бизнеса Сегодня 11:40 — Казна и Политика

С января 2023 правительство планирует отменить часть разрешений для бизнеса.

Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Денис Кудин в ходе дискуссии ЦЭС

Сейчас в Украине действует более 1500 разных разрешительных документов. Из-за несовершенного администрирования и коррупции большинство из этих разрешений не защищают общество от злоупотреблений, на которые может пойти бизнес.

«Это можно исправить, если парламент примет законопроект 8058 „Об ускоренном пересмотре инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности“. Тогда 31 декабря будет создана комиссия, которая пересмотрит все разрешительные документы», — заявил Кудин.

Их делят на три группы:

те, которые нужно оставить;

те, которые нужно отменить;

те, которые нужно трансформировать.

Тогда документы, которые будут отменены, перестанут действовать с 1 января нового года.

Параллельно с этим Кабмин утвердит график цифровизации всех разрешений.

Справка Finance.ua:

в сентябре комитет экономического развития одобрил в первом чтении законопроект о так называемой «дерегуляционной гильотине», который позволит не применять большинство лицензий и разрешений, которые сегодня вынужден получать бизнес;

как сообщила Государственная регуляторная служба, проектом Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении условий ведения бизнеса (дерегуляция)» предусматривается отмена 17 разрешений;

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