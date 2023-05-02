Впервые за полтора года бизнес оценил результаты своей деятельности положительно — Finance.ua

Впервые за полтора года бизнес оценил результаты своей деятельности положительно Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Впервые за полтора года бизнес оценил результаты своей деятельности положительно

Бизнес, адаптировавшись к условиям полномасштабной войны, в апреле положительно оценил результаты своей деятельности по сравнению с предыдущим месяцем впервые с октября 2021 года.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности ( ИОДА ), который Национальный банк рассчитывает ежемесячно, за исключением вынужденного перерыва в марте — мае 2022 года.

Улучшение ситуации с энергоснабжением, увеличение предложения продовольствия и горючего, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий, повышение потребительских настроений населения положительно отразились на ожиданиях предприятий большинства секторов.

В апреле 2023 года ИОДА повысился до 51.5 из 49.5 в марте, перейдя нейтральный уровень (50 пунктов), что свидетельствует об ожиданиях роста производства.

Предприятия торговли вторично подряд предоставили самые оптимистичные оценки результатов и перспектив своей деятельности, учитывая замедление инфляционного давления, оживление потребительского спроса и увеличение предложения товаров: секторальный индекс в апреле вырос до 57.6 из 53.6 в марте.

Респонденты улучшили свои ожидания по товарообороту и объемам закупки товаров для продажи.

Несмотря на усиление оценок роста закупочных цен, они впервые с июля 2019 года ожидали повышения торговой маржи.

Предприятия промышленности второй месяц подряд ожидают роста своих экономических результатов на фоне улучшения логистики, сокращения производственных затрат для восстановления энергоснабжения и стабилизации цен на топливо: секторальный индекс в апреле составил 50.5 по сравнению с 51.2 в марте.

Респонденты ожидают роста, хотя и несколько более низкими темпами, чем месяц назад, объемов произведенной продукции и объемов новых заказов, в том числе экспортных.

Пока остаются негативными оценки объемов незавершенного производства (невыполненных заказов), несколько ослабли ожидания роста остатков готовой продукции.

Предприятия сферы услуг продолжили смягчать негативные оценки своих экономических перспектив благодаря постепенному восстановлению спроса, улучшению ситуации с энергоснабжением и сезонному фактору: секторальный индекс составил 48.8 по сравнению с 45.7 в марте.

Респонденты существенно смягчили негативные оценки объемов новых заказов, в то же время ожидали роста объема предоставляемых услуг и услуг в процессе выполнения.

Предприятия строительства предоставили самые сдержанные среди других секторов оценки своих экономических результатов, учитывая низкую финансовую состоятельность потребителей, нехватку инвестиций и неблагоприятные погодные условия: секторальный индекс в апреле составил 44.9 (в марте — 45.9).

В отличие от предыдущего месяца респонденты ожидали уменьшения объемов строительства, а также усилили негативные оценки объемов новых заказов.

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Строители не прогнозировали изменения объемов закупки сырья и материалов, одновременно сохранили ожидания роста объема закупки услуг подрядчиков.

Большинство предприятий, участвующих в опросах, несмотря на определенное смягчение прогнозов, сохранили высокие ожидания по росту закупочных цен, а также тарифов на собственную продукцию/услуги.

Оценки респондентов по занятости смягчились: предприятия торговли впервые с января 2022 года ожидают увеличения численности работников, остальные опрошенные сектора прогнозируют более низкие, чем в предыдущие месяцы, темпы сокращения персонала.

33,5% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 8,9% — только экспортные операции, 16,4% — только импортные операции, 41,2% — не осуществляют внешние экономические операции.

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Українські Новини По материалам:

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