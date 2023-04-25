$1,5 млн на поддержку женских и семейных малых и средних бизнесов — программа USAID Сегодня 17:00

Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» объявляет грантовую программу с объемом поддержки в 1,5 млн долларов США для малых и средних семейных и женских предприятий. В рамках инициативы планируется предоставление грантов в размере от 10 000 до 35 000 долларов США.

Реализация грантовой программы происходит в партнерстве с Министерством экономики Украины в рамках правительственных инициатив по поддержке микро, малого и среднего бизнеса єРобота, направленная на создание рабочих мест, открытие нового или расширение существующего бизнеса.

«Малый и средний бизнес — это основа стабильной экономики. Поэтому государство заинтересовано в стимуляции его роста. Мы ценим наше сотрудничество с USAID, особенно с программой „Конкурентоспособная Экономика“ и рассчитываем, что этот совместный проект даст толчок развитию МСБ, поспособствует созданию новых рабочих мест и станет дополнительным стимулом для реиндустрализации Украины», — отметила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Грантовая поддержка будет предоставляться на мероприятия по релокации, открытию нового направления, масштабированию бизнеса на территории Украины, выходу на международные рынки, внедрению инновационных решений, оптимизации бизнес-процессов с целью повышения эффективности.

«Война причинила ущерб, однако украинские малые и средние предприятия демонстрируют устойчивость и готовность работать, а некоторые даже нашли возможности роста. Поддержка непрерывности бизнеса и его адаптация к новым реалиям, создание условий для экономического восстановления Украины и срочной задачей, и стратегической целью для послевоенного восстановления. Грантовая программа поддержки малых и средних женских и семейных предприятий будет способствовать сохранению рабочих мест, привлечению инвестиций, увеличению продаж на внутреннем и иностранных рынках, а также развитию женского и семейного предпринимательства», — отметила менеджер проектов USAID Наталья Петрова.

Прием заявок продлится до 24 июля 2023 года (включительно). Учитывая значительный интерес, прием и рассмотрение заявок будет происходить поэтапно со следующими дедлайнами: 19 мая; 16 июня; 24 июля 2023 года.

Одним из приоритетных направлений Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» является развитие женского предпринимательства. Мы стремимся помочь женщинам развить предпринимательскую способность и вдохновить успешными кейсами женщин-предпринимателей. В рамках грантовой программы, направленной на поддержание актуальных потребностей женщин-предпринимателей и владельцев семейного бизнеса, мы ожидаем предоставить около ста грантов, имплементация которых начнется уже летом 2023 года«, — отмечает руководитель Программы USAID «Конкурентоспособная экономика» Олеся Залуская.

Приоритетными отраслями для предоставления грантовой поддержки станут производство косметических, текстильных изделий, предметов домашнего обихода, крафтовые производства, переработка пищевых продуктов, IT, изготовление мебели и других продуктов. Однако Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» открыта к заявкам на поддержку других секторов, отвечающих критериям отбора.

Подробная информация о подаче заявки, необходимых документов и критериев отбора /по ссылке/.

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