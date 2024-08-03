Впервые за четыре года Apple не смогла войти в ТОП-5 производителей смартфонов в Китае — Finance.ua
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Впервые за четыре года Apple не смогла войти в ТОП-5 производителей смартфонов в Китае

Технологии&Авто
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Впервые за четыре года Apple не смогла войти в ТОП-5 производителей смартфонов в Китае
Впервые за четыре года Apple не смогла войти в ТОП-5 производителей смартфонов в Китае
Впервые за четыре года Apple не вошла в пятерку самых популярных производителей смартфонов в Китае. Поставки iPhone в этой стране упали на 3,1% во II квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023-го.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на новый отчет IDC.

ТОП-5 самых популярных производителей смартфонов в Китае

Поставки смартфонов на Android по сравнению с прошлым годом выросли на 11%.
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Теперь в пятерку самых популярных производителей в Китае входят только локальные компании:
  • Vivo;
  • Huawei;
  • OPPO;
  • Honor;
  • Xiaomi.
Apple занимает шестую позицию.
Остальные исследовательские компании также опубликовали свои отчеты. По данным Canalys, поставки iPhone за этот период уменьшились на 3,9%, а по данным Counterpoint Research, отслеживающей продажи до конечных покупателей, падение составляет 5,7%.
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Несколько месяцев назад Apple вроде бы была на пути к восстановлению позиций на китайском рынке.
Данные пекинского правительства показывали рост более чем на 40% в апреле и мае, но в июне поставки упали из-за беспокойства по поводу доходности среди местных партнеров.
Также есть разница между тем, какие данные сообщает пекинское правительство и какие данные учитывают в отчете IDC. Правительство отслеживает количество зарегистрированных смартфонов, прежде чем они попадают в магазины.
В свою очередь IDC и другие подобные исследовательские компании смотрят на фактические поставки, тесно коррелирующие с продажами.
По материалам:
mezha.media
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