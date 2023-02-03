Впервые с октября: Bitcoin вырос до отметки $24 000 — Finance.ua
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Впервые с октября: Bitcoin вырос до отметки $24 000

Криптовалюта
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Впервые с октября: Bitcoin вырос до отметки $24 000
Впервые с октября: Bitcoin вырос до отметки $24 000
В четверг, 2 февраля, курс Bitcoin ненадолго достиг уровня $24 000. С начала 2023 г. криптовалюта начала стремительный рост и уже подорожала на 40% по сравнению с предыдущим годом, пишет CNBC.
  • Рост произошел через день после того, как Федеральная резервная система повысила базовую процентную ставку на четверть процента.
  • Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что начался процесс дезинфляции. Процесс успокаивает инвесторов, делающих ставку на падение инфляции, и заставляет их брать на себя больший риск.
  • По данным Coin Metrics, BTC последний раз торговался примерно на 1% выше до $23 821. Ранее днем криптовалюта выросла до $24 069 после того, как в среду вечером поднялась до $24 249, что является самой высокой ценой с 17 августа.

Почему это интересно?

Январь стал лучшим месяцем для Bitcoin с октября 2021 года. С начала года Bitcoin вырос более чем на 40%, быстро компенсируя потери катастрофического 2022 года. Однако многие инвесторы и аналитики опасаются, что, несмотря на нынешнюю тенденцию к повышению, криптовалюта еще не готова к резкому росту, и цены могут снизиться по крайней мере еще раз.
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Несмотря на то, что цена на Bitcoin растет, этот процесс остается нестабильным. Достигнув $24 000, криптовалюта не смогла закрыться по такой цене. Как говорят эксперты, инфляция замедляется, но остается высокой. Скачок цены на BTC также совпал с широким ростом акций во главе с Nasdaq, а также с падением доходности казначейства США и индекса валюты доллара.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Ain.Ua
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