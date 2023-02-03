Впервые с октября: Bitcoin вырос до отметки $24 000 — Finance.ua

Впервые с октября: Bitcoin вырос до отметки $24 000 03.02.2023, 13:10 — Криптовалюта

Впервые с октября: Bitcoin вырос до отметки $24 000

В четверг, 2 февраля, курс Bitcoin ненадолго достиг уровня $24 000. С начала 2023 г. криптовалюта начала стремительный рост и уже подорожала на 40% по сравнению с предыдущим годом, пишет CNBC.

Рост произошел через день после того, как Федеральная резервная система повысила базовую процентную ставку на четверть процента.

Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что начался процесс дезинфляции. Процесс успокаивает инвесторов, делающих ставку на падение инфляции, и заставляет их брать на себя больший риск.

По данным Coin Metrics, BTC последний раз торговался примерно на 1% выше до $23 821. Ранее днем криптовалюта выросла до $24 069 после того, как в среду вечером поднялась до $24 249, что является самой высокой ценой с 17 августа.

Почему это интересно?

Январь стал лучшим месяцем для Bitcoin с октября 2021 года. С начала года Bitcoin вырос более чем на 40%, быстро компенсируя потери катастрофического 2022 года. Однако многие инвесторы и аналитики опасаются, что, несмотря на нынешнюю тенденцию к повышению, криптовалюта еще не готова к резкому росту, и цены могут снизиться по крайней мере еще раз.

Несмотря на то, что цена на Bitcoin растет, этот процесс остается нестабильным. Достигнув $24 000, криптовалюта не смогла закрыться по такой цене. Как говорят эксперты, инфляция замедляется, но остается высокой. Скачок цены на BTC также совпал с широким ростом акций во главе с Nasdaq, а также с падением доходности казначейства США и индекса валюты доллара.

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