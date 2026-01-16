0 800 307 555
Впервые с 2022 года крупнейшая экономика Европы показала рост

Мир
41
Экономика Германии впервые за несколько лет вышла в плюс, прервав затяжной спад в промышленности.
Об этом сообщает Bloomberg.

Рост после двух лет падения

В 2025 г. ВВП Германии увеличился на 0,2%. Это первый рост с 2022 года после двух лет сокращения экономики.
По данным статистического ведомства Destatis, главным драйвером стали расходы домохозяйств и страны. В то же время, инвестиционная активность снизилась, а внешняя торговля сдерживала экономическое восстановление.

Промышленность и строительство остаются слабыми

В последние годы крупнейшая экономика Европы находилась под давлением энергетического кризиса, ограниченного доступа к ключевым ресурсам и турбулентности в мировой торговле, в частности из-за политики президента США Дональда Трампа. Больше всего от этого пострадал промышленный сектор.
Спад в производстве продолжался до третьего квартала 2025 г., а общий объем выпуска уменьшился на 1,3%. Строительная отрасль просела еще глубже — на 3,6%. Параллельно остановился многолетний рост занятости: количество рабочих мест в промышленности заметно сократилось.
По материалам:
УНІАН
