Возврат довоенных показателей: что происходит с рынком ипотеки — Finance.ua

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Возврат довоенных показателей: что происходит с рынком ипотеки

Кредит&Депозит
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Возврат довоенных показателей: что происходит с рынком ипотеки
Возврат довоенных показателей: что происходит с рынком ипотеки
Ипотека становится более выгодной для украинцев. Благодаря улучшению общей экономики страны, купить свою недвижимость в Украине со временем будет легче.
Об этом рассказала первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева в комментарии 24 канала.

Какая сейчас ситуация на первичном рынке

Дмитриева высказала предположение о снижении ставок по совместным ипотечным программам банков и девелоперов. По ее мнению, этот показатель будет в основном зависеть от срока погашения и может составить от 3 до 16%.
«Развитие экономики, снижение инфляционного давления позволили регулятору существенно снизить учетную ставку, что фактически побудило коммерческие банки к развитию кредитных продуктов и ипотеки в частности. В то же время в 2024 году ожидается постепенная переориентация „єОселі“ на первичный рынок, ипотечные программы станут более гибкими для потенциальных покупателей жилья», — отметила Дмитриева.
Дмитриева считает, что снижению ставок на первичном рынке будут способствовать следующие факторы:
  • дальнейшее сокращение учетной ставки от НБУ;
  • развитие экономики Украины;
  • усиление макрофинансовой помощи, новые вливания в бюджет;
  • расширение программы «єОселя», в том числе проектов, которые находятся на стадии строительства;
  • создание новых программ для покупки жилья от девелоперов;
  • возобновление замороженных, из-за полномасштабного вторжения, строек.

Как меняется ипотечное кредитование в 2024 году

Тенденции, зародившиеся в ипотечном кредитовании в конце 2023 г., продолжаются и в этом году. Дмитриева выделила основные из них:
  • первый взнос — 30% от общей стоимости жилья;
  • 90% от общего количества сделок заключаются в Киеве, а также ипотеку активно берут во Львове, Луцке, Каменец-Подольском и других городах;
  • преимущественно в ипотеку берут 1 — 2-комнатные квартиры, площадью 45 — 70 квадратных метров;
  • преимущественно украинцы покупают квартиры ценой от 2 до 3 миллионов гривен;
  • 80% сделок по ипотеке оформлены на период до 20 лет, 20% - до 10 лет;
  • чаще украинцы покупают жилье на этапе 50% готовности;
  • на первичном рынке 30% всех ипотек — это ипотечные программы банков и девелоперов.
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«Одно из главных преимуществ ипотеки на первичном рынке состоит в том, что сумма кредита фиксируется в гривне на момент заключения сделки, а в случае изменения курса национальной валюты остаток кредита не пересчитывается. То есть заемщик страхует себя от инфляционных рисков», — отмечает Дмитриева.
Нужно понимать, что развитие ипотечного кредитования будет стимулировать строительство. А это, в свою очередь, улучшит общую экономику в стране.

Как взять ипотечный кредит в Польше

По материалам:
Телеканал 24
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