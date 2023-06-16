Возврат акцизных ставок и НДС на довоенный уровень с 1 июля: как возрастут цены на топливо (инфографика) — Finance.ua

Возврат акцизных ставок и НДС на довоенный уровень с 1 июля: как возрастут цены на топливо (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

После возвращения акцизных ставок и НДС на довоенный уровень с 1 июля 2023 года стоимость автогаза, дизельного топлива и бензина на АЗС существенно возрастет. Однако повышение цен не будет мгновенным.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

«Если говорить о бензине, то это будет около 12 гривен. Если говорить о дизеле, то это будет около 10. И если говорить о сжиженном газе, то это будет там около 5 гривен», — сказал он.

По его словам, подорожание не будет одновременным и не будет одинаковым по всем сетям, из-за разной цепочки поставок и разной ценовой политики.

Читайте также Бензин и дизельное топливо подешевеют – СМИ

«Поэтому в одних сетях может быть и 10 гривен (удорожание бензина — ред.), а в других может быть и 15», — добавил Рябцев.

Эксперт отметил, что удорожание произойдет обязательно, если Рада не отменит или не перенесет повышение акцизов и НДС.

Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале: Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

Рябцев напомнил, что в Верховной Раде есть несколько законопроектов об отмене повышения ставок, переносе и введении других ставок.

Читайте также Цена на рынке электроэнергии должна давать возможность свободно импортировать – Галущенко

Он считает, что депутаты будут ставить их на голосование в эти две недели, оставшиеся до 1 июля, поскольку в Верховной Раде нет согласия насчет повышения акцизов и НДС. Эксперт не исключил, что Рада сможет принять соответствующее решение.

Новые ставки с 1 июля

Напомним, осенью 2022 года были частично возвращены акцизы на бензин, дизельное топливо и автогаз, отмененные весной 2022 года. Закон предусматривает действие ставки НДС на уровне 7% до 1 июля 2023 г., после чего она возрастет до 20%.

По состоянию на 15 июня в среднем по Украине бензин стоил 44,80 гривен за литр, дизельное топливо — 43,30 гривен, автогаз 21,95 гривен.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.