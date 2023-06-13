Бензин и дизельное топливо подешевеют – СМИ — Finance.ua

Бензин и дизельное топливо подешевеют – СМИ Сегодня 07:21 — Энергетика

В июне цены на бензин и дизельное топливо на АЗС будут снижаться, но не активно.

Стоимость на оптовом рынке значительно упала, сказал аналитик профильного издания «Нефтерынок» Александр Сиренко, передает « Обозреватель ».

«Цены на бензин и дизтопливо будут снижаться, но не активно. Я надеюсь, что конкуренция сделает свое дело. Если есть зазор 10−15 гривен на литре, то можно 1−2-3 гривны поконкурировать», — сказал он.

Многие на рынке ожидают снижения стоимости со стороны группы «Приват», которой принадлежат «Авиас», «Авиас плюс», UKRNAFTA, «УкрТатНефть», ANP, «Мавекс», «Мавекс плюс», Sentosa Oil, ЮКОН, «ЮКОН сервис», Rubix, «ЗапорожНефтеПродукт». В последний раз группа снижала цены в апреле.

«Я думаю, что их шаг будет мощным, и это заметят все. Наверное, на 3−4 гривны сразу. Потому что другие национальные операторы сети с большим количеством заправок снижали цены на 1−2 гривны несколько раз в мае. А „Приват“ немного притормозил, однако, думаю, впоследствии будет уже видно всем, потому что они сейчас теряют клиентов. У них сейчас самые дорогие бензин и дизельное топливо — по 47 гривен», — добавил Сиренко.

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Обозреватель По материалам:

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