Бензин и дизельное топливо подешевеют – СМИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бензин и дизельное топливо подешевеют – СМИ

Энергетика
72
В июне цены на бензин и дизельное топливо на АЗС будут снижаться, но не активно.
Стоимость на оптовом рынке значительно упала, сказал аналитик профильного издания «Нефтерынок» Александр Сиренко, передает «Обозреватель».
«Цены на бензин и дизтопливо будут снижаться, но не активно. Я надеюсь, что конкуренция сделает свое дело. Если есть зазор 10−15 гривен на литре, то можно 1−2-3 гривны поконкурировать», — сказал он.
Многие на рынке ожидают снижения стоимости со стороны группы «Приват», которой принадлежат «Авиас», «Авиас плюс», UKRNAFTA, «УкрТатНефть», ANP, «Мавекс», «Мавекс плюс», Sentosa Oil, ЮКОН, «ЮКОН сервис», Rubix, «ЗапорожНефтеПродукт». В последний раз группа снижала цены в апреле.
«Я думаю, что их шаг будет мощным, и это заметят все. Наверное, на 3−4 гривны сразу. Потому что другие национальные операторы сети с большим количеством заправок снижали цены на 1−2 гривны несколько раз в мае. А „Приват“ немного притормозил, однако, думаю, впоследствии будет уже видно всем, потому что они сейчас теряют клиентов. У них сейчас самые дорогие бензин и дизельное топливо — по 47 гривен», — добавил Сиренко.
Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале: Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙
По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.