Цена на рынке электроэнергии должна давать возможность свободно импортировать – Галущенко — Finance.ua

Цена на рынке электроэнергии должна давать возможность свободно импортировать – Галущенко
Цена на рынке электроэнергии Украины должна давать возможность импортировать электроэнергию из Европы для обеспечения потребностей бизнеса. Об этом сообщил в комментарии ExPro министр энергетики Герман Галущенко.
«Мы идем в Европу, и цена на рынке электроэнергии должна соответствовать определенному тренду. Она должна давать возможность импортировать электроэнергию для обеспечения нужд бизнеса», — указал Галущенко.
По его словам, на сегодняшний день нет прогноза относительно значительного колебания цен — как минимум на лето.
«Есть механизмы, есть желание посмотреть, как рынок будет работать. И потом, в случае необходимости, прайс-кепы могут снова ввести достаточно быстро», — уточнил он, комментируя возможную либерализацию на рынке.
«Что касается возможного варианта новых прайс-кепов — как раз Регулятор запустил процедуру, чтобы иметь быструю возможность в любой момент их вернуть», — пояснил он.
Галущенко подчеркнул, что очень важно показать, что мы движемся в европейском направлении, и посмотреть, как будет функционировать свободный рынок.
Накануне в Укрэнерго заявили, что отмена прайс-кепов позволила бы беспрепятственно импортировать электроэнергию из Европы, поэтому системный оператор будет обращаться в НКРЭКУ с предложением установить такое регулирование, которое не угрожало бы энергетической безопасности украинской энергосистемы.
Напомним, 31 мая НКРЭКУ отменила ценовые ограничения на рынке электроэнергии (с 30 июня этого года), а уже 8 июня пересмотрела размер ценовых ограничений на рынке.
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