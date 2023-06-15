Глава "Энергоатома" рассказал, как подрыв Каховской ГЭС повлиял на ЗАЭС — Finance.ua

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Глава "Энергоатома" рассказал, как подрыв Каховской ГЭС повлиял на ЗАЭС

Энергетика
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Глава "Энергоатома" рассказал, как подрыв Каховской ГЭС повлиял на ЗАЭС
Глава "Энергоатома" рассказал, как подрыв Каховской ГЭС повлиял на ЗАЭС
Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС для Запорожской АЭС только добавилось проблем.
Об этом в интервью УНИАН рассказал глава «Энергоатома» Петр Котин.
Он отметил, что из-за разрушительных действий россиян нет больше штатного источника питания пруда-охладителя ЗАЭС.
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«Это добавляет проблем, потому что если нужно, то воды из Каховского водохранилища уже нет», — объяснил ситуацию Котин.
«Когда мы зайдем на Запорожскую атомную станцию, я очень надеюсь, что рашисты мирно ее покинут и не добавят нарушений безопасности, и ее возможно будет привести в порядок и подключить в энергосистему», — выразил надежду Котин.
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При этом он сказал, что в настоящее время вопрос безопасности на оккупированной станции вызывает серьезную озабоченность.
«Там есть представители „росатома“, там есть военные, есть разные группы людей. И от них можно ожидать что угодно», — подытожил глава «Энергоатома».

Справка Finance.ua:

  • в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую дамбу. Из Каховского водохранилища вода начала вытекать и затопила близлежащие населенные пункты.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
УНІАН
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