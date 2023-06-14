Подрыв ГЭС: жители двух областей получат денежные выплаты — Finance.ua

Подрыв ГЭС: жители двух областей получат денежные выплаты Сегодня 15:15 — Личные финансы

Подрыв ГЭС: жители двух областей получат денежные выплаты

Пострадавшие в результате техногенной катастрофы на Каховской ГЭС жители Херсонской и Николаевской областей получат единовременные денежные выплаты от государства и международных партнеров.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по результатам совещания министра Ирины Верещук с представителями международных гуманитарных организаций, отметив при этом, что сумма таких выплат будет определена в ближайшее время.

«По результатам совещания международные партнеры единогласно решили поддержать пострадавших кеш-выплатами. Также нарабатывается механизм выплаты единовременного пособия пострадавшему населению от государства», — говорится в сообщении.

Перечень населенных пунктов и списки граждан, подпадающих под категории получения денежных выплат, будут определены областными военными администрациями пострадавших регионов.

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Напомним, подрыв россиянами Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Была уничтожена Каховская дамба, которая не подлежит восстановлению. В результате катастрофы десятки населенных пунктов были затоплены.

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, Херсонская область потеряла 92% оросительных систем. По оценкам специалистов, частичное восстановление сельскохозяйственных земель в ряде областей после уничтожения Каховской дамбы будет стоить около 4,5 млрд евро.

По состоянию на 13 июня 2023 года сообщалось о том, что угроза подтопления существует для 25 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от взрыва Каховской ГЭС могут превысить $10 млрд.

УНІАН По материалам:

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