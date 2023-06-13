Цены на продукты обязательно вырастут: ООН о последствиях подрыва ГЭС — Finance.ua

Цены на продукты обязательно вырастут: ООН о последствиях подрыва ГЭС Сегодня 20:02 — Личные финансы

Цены на продукты обязательно вырастут: ООН о последствиях подрыва ГЭС

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС повлечет за собой рост цен на продовольствие и спровоцирует проблемы с водоснабжением для сотен тысяч людей, что повлияет на глобальную продовольственную безопасность.

Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, отметив, что нанесенный ущерб гражданской инфраструктуре полностью противоречит международному гуманитарному праву, сообщает Reuters

«Вся эта территория, которая спускается до Черного моря и Крыма, является житницей не только для Украины, но и для мира. У нас уже есть трудности с продовольственной безопасностью, но цены на продовольствие, я уверен, обязательно вырастут. Почти неизбежно, что мы увидим огромные проблемы с уборкой и посевом следующего урожая. И потому то, что мы увидим, — это огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность… Это очевидно: тот, кто это сделал, нарушил Женевские конвенции», — сказал чиновник.

УНІАН По материалам:

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