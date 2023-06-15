Подрыв ГЭС: что будет с экономикой и к чему готовиться украинцам — Dragon Capital — Finance.ua

Подрыв ГЭС: что будет с экономикой и к чему готовиться украинцам — Dragon Capital Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Уничтожение дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами в краткосрочной перспективе возымеет умеренное негативное влияние на украинскую экономику.

Об этом заявила директор аналитического департамента инвестиционной компании Dragon Capital Елена Билан во время обсуждения «Подрыв Каховской ГЭС: последствия для бизнеса».

Больше всего пострадали находящиеся под оккупацией территории Левобережья и не учитываются в макроэкономических показателях. Наибольшее негативное влияние будет иметь дефицит технической воды, из-за чего ожидается падение производства стали и руды, а также снижение экспорта стали на 20%.

«Наше общее понимание и анализ показывают, что этот подрыв будет иметь существенные, катастрофические последствия для экологии, но в краткосрочной перспективе, что касается немедленного влияния на нашу экономическую деятельность в целом на контролируемой территории, то негативное влияние будет умеренным», — сказала она.

«Краткосрочные последствия для экономики не так страшны, и мы не пересматриваем наш прогноз на этот год по росту ВВП, он у нас сейчас 3%, потому что умеренные последствия, плюс мы видим, что экономика восстанавливается быстрее, чем мы ожидали», — сказала она.

Вместе с тем она добавила, что наибольшие потери будут после освобождения этих территорий, ведь их придется очищать, разминировать, заново строить там системы орошения. Все это будет замедлять экономический рост и потребует дополнительных затрат на восстановление.

УНІАН По материалам:

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