Украинцев призвали экономить электричество: какая ситуация на ГЭС — Finance.ua

Украинцев призвали экономить электричество: какая ситуация на ГЭС Сегодня 10:33 — Энергетика

В «Укргидроэнерго» призвали потребителей электроэнергии экономно использовать ее, особенно в вечерние часы. Это необходимо для уменьшения нагрузки в энергосистеме и облегчения ее балансировки после подрыва Каховской ГЭС, отметили в компании.

«Из-за резкого снижения уровня воды в нижнем водохранилище Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничениями. ГЭС продолжают аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Это необходимо для летних экологических попусков», — отметили в компании.

Минокружение информирует, что по состоянию на утро 13 июня уровень воды в Днепре на отметке «Херсон» снизился на 3 метра и составил 2,6 метра. На посту «Никополь» замеры больше не производят.

«Проведение замеров уровней воды по посту „Никополь“ специалистами „Укргидрометцентра“ временно приостановлено из-за заиления ниже установленных датчиков. Специалисты „Укргидроэнерго“ совместно с другими организациями продолжают искать другие способы осуществления замеров», — отметили в «Укргидроэнерго».

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ТСН По материалам:

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