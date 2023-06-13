Украинцев призвали экономить электричество: какая ситуация на ГЭС — Finance.ua
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Украинцев призвали экономить электричество: какая ситуация на ГЭС

Энергетика
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В «Укргидроэнерго» призвали потребителей электроэнергии экономно использовать ее, особенно в вечерние часы. Это необходимо для уменьшения нагрузки в энергосистеме и облегчения ее балансировки после подрыва Каховской ГЭС, отметили в компании.
«Из-за резкого снижения уровня воды в нижнем водохранилище Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничениями. ГЭС продолжают аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Это необходимо для летних экологических попусков», — отметили в компании.
Минокружение информирует, что по состоянию на утро 13 июня уровень воды в Днепре на отметке «Херсон» снизился на 3 метра и составил 2,6 метра. На посту «Никополь» замеры больше не производят.
«Проведение замеров уровней воды по посту „Никополь“ специалистами „Укргидрометцентра“ временно приостановлено из-за заиления ниже установленных датчиков. Специалисты „Укргидроэнерго“ совместно с другими организациями продолжают искать другие способы осуществления замеров», — отметили в «Укргидроэнерго».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
ТСН
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